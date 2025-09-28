Patrick Mahomes brilla en la victoria de Chiefs sobre Ravens

Patrick Mahomes brilló una vez más con Kansas City Chiefs. El mariscal de campo de 30 años de edad lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns para darle el triunfo a su equipo con un marcador de 37-20 sobre Baltimore Ravens.

Chiefs en acción | AP

Así fue la victoria de Chiefs sobre Ravens

El regreso de Xavier Worthy le dio una refrescada a la ofensiva de los Chiefs, que apenas consiguieron su primera victoria en la Semana 3 ante New York Giants 22-9. En su primer partido tras la lesión en el hombro atrapó cinco pases.

Chiefs se fueron con la ventaja al medio tiempo de 20-10, al aprovechar las deficiencias de Ravens tanto en la ofensiva como defensiva. La última vez que Baltimore venció a Kansas City fue en septiembre de 2021.

Lamar Jackson tuvo un juego complicado y sus gestos así lo hacían saber, con gritos constantes y golpes al casco. El mariscal de campo de Ravens fue interceptado por primera vez en la temporada y tuvo que salir del partido por una lesión en el tendón de la corva.

Festejo de Chiefs | AP

¿Ravens tiene oportunidades de playoffs?

Ravens tienen una marca de 1-3, una estadística que pone un panorama duro, pues únicamente cinco equipos de la era de playoffs de 14 equipos han logrado llegar a postemporada con un récord así.

Los Chiefs casi lograron el 5 de 5 en series anotadoras, pero Butker falló un tiro de 56 yardas desviado por la izquierda. Eso abrió la puerta para que Baltimore consiguiera un gol de campo de 43 yardas de Tyler Loop y convirtiera el partido en un juego de 10 puntos al descanso.

Pero las crecientes lesiones, sumadas a una candente ofensiva de Kansas City, fueron demasiado para superar. Los Chiefs necesitaron solo seis jugadas para conducir 65 yardas para la recepción de touchdown de Tyquan Thornton para comenzar la segunda mitad.

Lamar Jackson ante Chiefs | AP

Chiefs se llevaron un triunfo importante para sus aspiraciones en la temporada, con un Mahomes que demostró una vez más su calidad y con una ofensiva que cada vez se enciende más.

