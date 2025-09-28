Bad Bunny estará en el Super Bowl LX; estos son sus logros rumbo al Half Time en Santa Clara

La noche del 28 de septiembre de 2025 quedará marcada como el momento en que la NFL eligió al artista encargado del show de medio tiempo para el Super Bowl LX en Santa Clara, California. El puertorriqueño Bad Bunny ha sido anunciado de manera oficial como el encargado del espacio musical para la definición de la temporada.

Las reacciones no se han hecho esperar, pues hay muchas personas que se encuentran en desacuerdo con su elección; sin embargo, son más los fanáticos del artista urbano que han expresado su alegría por poder ver a su artista favorito en un escenario tan grande a nivel mundial.

Bad Bunny estará presente en el medio tiempo en Santa Clara | IG: @badbunnypr

¿Cuáles son los logros de Benito en su carrera?

Bad Bunny es sin duda uno de los artistas más escuchados en la actualidad, ya sea con sus canciones en solitario o en colaboraciones con varios grupos o solistas reconocidos en todo el mundo. Como parte de los logros que ha tenido en su carrera el nacido en Puerto Rico se encuentra que su álbum El Último Tour del Mundo se posicionó en 2020 en la cima del top Billboard como el primer álbum enteramente en español que logró ese primer peldaño.

Hablando de sus álbumes, en 2023, Un Verano Sin Ti hizo historia, ya que fue la primera vez en que un disco en español fue nominado a Álbum del Año, además de llevarse el premio como mejor álbum en el género urbano. Esta misma compilación de canciones tiene el récord por ser el más escuchado en el año de su lanzamiento con más de 11,500 millones de escuchas generando reproducciones de sus canciones.

Benito ya prepara su show en el Super Bowl | AP

Otros álbumes suyos que han dominado en la historia de Billboard son Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y Debí Tirar Más Fotos (2025), llevándose el primer puesto en la lista de mejores 200 discos año con año. También ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022) sumando más de 8,300 millones de reproducciones, sumado a que en Apple Music se convirtió en el artista latino más escuchado de todos los tiempos.

Premios y relación con el deporte

En cuanto a premios, Benito cuenta con tres premios Grammy y once premios Grammy Latinos, ha sido nombrado el Artista del Año en los MTV Video Music Awards, Apple Music y Billboard en 2022. En cuanto a los Billboard Latin Music Awards, en 2021 se llevó diez galardones, incluyendo también otro de artista del año. Tiene también la gira más taquillera de la historia habiendo recaudado más de 230 millones de dólares con World's Hottest Tour.

La gente ya está dando su opinión en redes sociales | AP

Su incidencia en el deporte tiene referencia directa con la lucha libre, pues desde pequeño ha expresado su amor por el deporte espectáculo, incluso sacando canciones referentes a luchadores importantes en la historia de la empresa como Booker T, uno de sus temas más famosos, situación que lo llevó a participar como luchador, siendo parte de una lucha en parejas en WrestleMania 37, haciendo equipo con Damian Priest para enfrentarse a The Miz y John Morrison.

Como actor también tiene una corta carrera, con papeles pequeños en proyectos importantes como la serie de Narcos, la película de Cassandro y de manera más reciente, en la secuela de Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.

La fecha es el 8 de febrero de 2026 | AP