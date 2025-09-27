Antonio de Valdés rompe el silencio tras someterse a operación

Antonio Valdés, uno de los históricos periodistas deportivos en México rompió el silencio después de que se hiciera ‘viral’ una hospitalización de emergencia en las últimas horas destacando la preocupación sobre sus seguidores y la afición al deporte.

Fue a través de su cuenta de X, que el miembro de Televisa diera a conocer como se encuentra y una actualización de la noticia surgida recientemente: “Amigos. Tuvimos una operación programada hace dos semanas, ya ahorita al 100 de boda. Y listos para mañana llevarles la NFL.”

Antonio de Valdés junto a su esposa l adevaldes

Asimismo Antonio de Valdés aprovechó para agradecer la preocupación de los aficionados y no aficionados del deporte que estuvieron preguntando por su salud ante una noticia que desconcertó al medio deportivo.

“Muchas gracias a los que preguntaron por mi, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla, en menos de una semana ya estaba de refresco. Saludos a todos”, terminó por sentenciar en su posteo Antonio.

Dejó un mensaje Antonio de Valdés l CAPTURA

¿Por qué fue operado?

Fue el propio Antonio de Valdés quien reveló durante una emisión del podcast ‘Amigos’ que realiza junto a Enrique Burak que había sido hospitalizado de emergencia explicando cómo surgió todo a partir de un dolor en el estómago.

“De un dolor de estómago, tú sabes que no voy al médico porque soy muy cobarde, que en ese momento no estaba por aquí (en su mente) una posible operación, terminamos en urgencias… descubrieron aneurismas, que no son otra cosa que chipotes que aparecen en las arterias”, mencionó.

Antonio de Valdés continúo diciendo que dichas apariciones de los chipotes: “Son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas y eran tres. Fueron las que provocaron el dolor justamente. No quiero que esto sea una práctica de cada dos meses”.

Antonio de Valdés l adevaldes

Listo para continuar

Ahora Antonio de Valdés se encuentra fuera de peligro y con la reciente operación que ya le permitirá continuar con sus labores y entre ellas estar como protagonista en la jornada de la NFL como es tradicional en las pantallas de TUDN

Toño de Valdés l adevaldes