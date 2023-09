Toño de Valdés sobre las 'payasadas' de Christian Martinoli: "No me gusta que se digan tantas"

Antonio de Valdés, cronista de TUDN, platicó con el Escorpión Dorado sobre el estilo de Christian Martinoli y Luis García a la hora de narrar partidos de futbol. Y es que tiempo atrás, Toño dijo que no le gustan las 'payasadas' de Martinoli ni del Dr. García.

Durante la plática con el Escorpión, Antonio fue cuestionado sobre sus polémicas declaraciones de tiempo atrás y se le preguntó sobre si le caía mal el narrador de TV Azteca, a lo que contestó que no tiene ningún problema con él.

"No, Martinoli no me cae mal hombre. Es una cuestión que se salió de contexto algún día, de que yo les dije payasos, pero no les dije payasos para nada. Yo les dije que no me gustaba que se dijeran tantas payasadas. Nunca les dije payasos y por supuesto nunca los ofendería", comentó De Valdés.

Asimismo, Toño resaltó la competencia que había entre TV Azteca y Televisa a principos de siglo, pues en los Juegos Olímpicos, ambas televisoras se peleaban por tener las mejores exclusivas.

"Fueron etapas bravísimas de una competencia brutal. Atenas 2004, lo recuerdo perfecto. El o la pobre atleta que tenia un buen resultado, era un jaloneo de vente para acá y vente para acá, durísimo. El 2000 es un parteaguas para Televisa Deportes, pues TV Azteca tuvo la entrevista con Bernardo Segura y se disparó el rating porque ellos tenían la exclusiva", sentenció.

