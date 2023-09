Inés Sáinz revela que José Ramón Fernández la rechazó múltiples ocasiones en TV Azteca

Inés Sáinz, periodista deportiva, platicó sobre la primera vez que entró en TV Azteca y como José Ramón Fernández la rechazó en múltiples ocasiones. En el pódcast de Jorge 'El Burro' Van Rankin, Sáinz platicó sobre sus inicios en la televisora del Ajusco.

Inés contó que la primera vez que ingresó a TV Azteca se las ingenió para entrar a las instalaciones, para así poder ver a José Ramón y buscar una oportunidad de trabajo. Sin embargo, tras ese primer acercamiento, el actual periodista de ESPN lo rechazó.

Pero un mes después, tras una alianza entre la NFL y TV Azteca, fue el mismo José Ramón el que llamó a la periodista para ofrecerle trabajo, pues la televisora necesitaba de una mujer para desarrollar un programa de futbol americano para niños.

“El chiste es que la vida me puso ahí en el destino porque al mes de que yo fui a verlo, estaban firmando los derechos de la NFL y la NFL les dice ‘necesito un programa deportivo en donde enganchemos a los jóvenes con la NFL, quiero que hagas una réplica de este programa de Estados Unidos’, era un hombre y una mujer conduciendo un programa de americano para niños y entonces no tenían otra mujer”, comentó.

Ya dentro de la empresa, Inés le propuso a José Ramón otro programa en el que ella pudiera aparecer, sin embargo, Joserra volvió a rechazar su idea. Ahí fue cuando Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, intervino y le dio la oportunidad a la periodista.

"La realidad es que al final me obliga a ser productora independiente. José Ramón llegó con el programa ya hecho y vendido, me cierra la puerta, el que realmente me dio la oportunidad de decir ‘órale, va con todo’, fue Ricardo Salinas, y ahí la verdad es que me estuvo protegiendo hasta que ya formé parte de Azteca Deportes”, sentenció.

