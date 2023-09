Marcelo Flores se compara con Philippe Coutinho y Eden Hazard: “Veo muchos videos de ellos”

Marcelo Flores, refuerzo de Tigres para el Apertura 2023, señaló que por sus habilidades con el balón, tiene mucho parecido con el exjugador del Real Madrid, Eden Hazard, y el futbolista brasileño del Aston Villa, Philippe Coutinho.

En una entrevista para TUDN, el mediocampista mexicano comentó que se inspira en Hazard y Coutinho para desarrollar su futbol. Asimismo, Flores destacó que los ídolos de su infancia son Lionel Messi y Ronaldinho.

“Cuando era niño mi ídolo era Ronaldinho, después Messi. Cada jugador es diferente, pero creo que tengo más cosas de Coutinho y Hazard por mi agilidad, por cómo muevo el balón, veo muchos videos de ellos y me encantaba verlos en su prime”, comentó Marcelo.

Asimismo, el exjugador del Arsenal expresó que quiere seguir el ejemplo de Diego Lainez al regresar del futbol de Europa y triunfar en la Liga MX con Tigres; también comentó que Lainez fue el jugador que lo arropó en su llegada a los Felinos.

“Ganar, como lo hizo Lainez que vino y ganó el título. Ganar todos los campeonatos sería la mejor cosa que pueda pasar. Él es joven y cuando llegué a Selección no conocía a nadie, estaba un poco nervioso, pero él me acogió, me tranquilizó, siempre le agradezco por eso, siempre estamos en contacto, es muy buen amigo”, dijo en la entrevista.

Por último, Marcelo comentó que le gustaría convertirse en un referente en el futbol mexicano para ser llamado a la Selección Nacional y poder trascender de forma individual.

“Para mí es mejorar todos los días, ponerme en un lugar que me vean en Selección, en Europa, trabajar en mí mismo y crecer como jugador para el futuro”, sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TELEVISAUNIVISION Y LATIN KO PROMOTIONS LLEGARON A UN ACUERDO PARA TRANSMITIR 12 FUNCIONES DE BOX