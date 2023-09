Tano Ortiz previo al Clásico Regio: 'A los aficionados no les importan la forma, sino el ganar'

Lo que importa es ganar. Fernando Ortiz tiene más que claro que lo que más le importa a la afición es obtener la victoria en los clásicos, por lo que buscará darle esa satisfacción a la afición de Monterrey este sábado en la edición 133 del Clásico Regio ante Tigres.

"Los Clásicos son partidos diferentes, en donde a los Aficionados no les importa la forma de jugar, sino el ganar. Como entrenador me importan las dos cosas, pero, si tengo que elegir una, me gusta ganar”, sentenció el Tano Ortiz.

De cara a este duelo, el director técnico argentino llegará con una victoria ante el equipo felino que consiguió durante la Leagues Cup; sin embargo, el estratega destacó que él no se basa en las estadísticas.

"No soy de estadísticas, vivo el día a día, cada partido es diferente y si es así me enfoco en el sábado, que va a ser un partido difícil, y vamos a tratar de sacar los tres puntos y darle alegrías a la Afición de Rayados".

Finalmente, Fernando Ortiz dejó claro que está dispuesto a modificar su planteamiento siempre y cuando sea con el propósito de sacar la victoria. “El equipo va a salir de la misma manera, cuando rueda la pelota puede ser un partido diferente a como lo planeas. Si tengo que tomar decisiones para cerrar un partido, lo voy a hacer. Tomar decisiones contrarias a lo que es mi cabeza también lo voy a hacer porque me interesa ganar".

