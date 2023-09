Bora Milutinovic contó que Hugo Sánchez pudo fichar con Estrella Roja, pero el club serbio lo rechazó

El legendario exfutbolista internacional, Bora Milutinović, sorprendió a los fanáticos del futbol al revelar una fascinante anécdota en el programa 'Hugo Sánchez Presenta', de Star+. Durante su participación, Milutinović desveló que el icónico 'Hugol' estuvo a punto de unirse al Estrella Roja de la Primera División de Serbia.

Bora Milutinović, conocido por su destacada carrera como entrenador y su profundo conocimiento del futbol internacional, recordó el momento en que promovió a Hugo Sánchez tanto con el Real Madrid como con el Estrella Roja.

El entrenador serbio, que tuvo un papel crucial en el ascenso de Sánchez en su carrera, reveló detalles de esta interesante oportunidad que pudo haber cambiado el rumbo de la carrera del astro mexicano.

"En el Real Madrid me dijeron que te podían probar en el Castilla y me marché. Yo me fui al Estrella Roja y le dije a la gente del club que tenía un jugador que podía ser sumamente interesante. Les dije que Hugo tenía un don especial para marcar goles, como nadie en el mundo", confesó Milutinović en el programa.

La revelación de Milutinović arroja luz sobre un capítulo poco conocido en la carrera de Hugo Sánchez. El hecho de que el Estrella Roja mostrara interés en fichar a 'Hugol' demuestra la magnitud del talento y la capacidad del jugador mexicano incluso antes de su icónico paso por el Real Madrid.

Finalmente, Hugo Sánchez optó por firmar con el Atlético de Madrid en 1981, marcando el inicio de su travesía en la Liga española. Cuatro años más tarde, el mexicano se unió al Real Madrid, donde se convirtió en una de las figuras más trascendentales en la historia del club de la 'Casa Blanca'.

