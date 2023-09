Thiago Volpi 'calienta' el partido entre Toluca y América al recordar lo que pasó contra Querétaro

Luego de la polémica en el Estadio Corregidora, América salió como líder de la Tabla General y tendrá su primer prueba como mandamás del torneo ante Toluca. Tiago Volpi, portero de los Diablos Rojos, previo al enfrentamiento ante las 'Águilas', 'calentó' el partido tras una serie de declaraciones sobre el juego de los dirigidos por André Jardine ante Querétaro.

Y es que el portero brasileño, señaló que aunque América es superlíder, no les tiene miedo. Además, en torno al juego de mitad de semana entre los azulcremas y los Gallos, Volpi señaló que los Águilas 'no le pasaron por encima' a su rival, sin meterse en los temas arbitrales.

"Yo ni veo ningún equipo invencible. Sabemos que tienen calidad, respeto al Club América por la institución que tienen. No veo a un equipo imbatible. Al final, lo que me llama la atención de esta liga, es que todos pueden pelear con todos. No le pasaron por encima a Querétaro", comentó Tiago en conferencia de prensa.

Luego de ocho jornadas, América es la mejor ofensiva del torneo con 18 goles, por lo que el arquero de Toluca señaló que el ataque de los de Coapa es muy poderoso, sin embargo, ellos también pueden competir en ese rubro.

"Ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo ofensivo. A ver cuál ofensiva es la más efectiva del partido. Ojalá sea la de nosotros", sentenció el guardameta escarlata.

