En una entrevista exclusiva para Claro Sports por MVS Radio, el defensor de las Chivas de Guadalajara, Antonio 'Pollo' Briseño, abordó el controvertido partido que enfrentó a su equipo contra el América y ofreció declaraciones respecto al encontronazo que tuvo con el defensor rival, Igor Lichnovsky.

Briseño, conocido por su estilo de juego aguerrido y enérgico, restó importancia al incidente y aceptó la tarjeta amarilla que recibió durante el enfrentamiento. En sus declaraciones, el defensor subrayó la filosofía de que "lo que sucede en el campo de juego se queda en el campo" y destacó que no busca agredir a otros jugadores de forma deliberada.

"No pasa nada, al final son cosas del partido. Terminé amonestado yo, no me voy a meter en ese tema. Ahí quedó, yo no puedo agredirlo, él sí me da una cachetada, pero al final al que terminan amonestando es a mí porque él ya tenía amarilla", afirmó Briseño. "Respeto las decisiones del árbitro, pero evidentemente cuando a uno lo agreden no puede responder porque puede acabar en expulsión. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No le doy importancia", reflexionó el defensor.

El incidente en cuestión ocurrió durante el partido que enfrentó a las Chivas contra el América, dos de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano. El encontronazo entre Briseño y Lichnovsky generó controversia y discusión entre aficionados y expertos en el fútbol, pero Briseño, con su actitud madura y respetuosa, pone fin a la polémica al dejar claro que, en su opinión, este tipo de situaciones son parte del juego y deben quedar en el campo.

