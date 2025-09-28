La ‘Hormiga’ González sorprende con tenis personalizados inspirados en anime

El delantero de Chivas, Armando “La Hormiga” González, volvió a llamar la atención dentro y fuera de la cancha, esta vez al mostrar un par de tenis personalizados con diseños inspirados en dos de sus animes favoritos. El joven atacante, quien en los últimos meses se ha consolidado como una de las promesas del conjunto rojiblanco por su capacidad goleadora, decidió llevar su gusto por la cultura japonesa a un nuevo nivel a través de su indumentaria deportiva.

Desde su debut en Primera División, González ha sido reconocido no solo por sus anotaciones, sino también por los festejos que acostumbra realizar tras marcar gol. En varias ocasiones ha recreado gestos y movimientos relacionados con series populares como Naruto o Blue Lock, lo que lo ha identificado como un futbolista con afinidad al anime y que comparte ese gusto con una parte de la afición.

Sigue brillando con Chivas | IMAGO7

Tenis personalizados

En esta ocasión, el jugador decidió plasmar su pasión en sus zapatos de juego. En colaboración con elpintacuadros, artista mexicano especializado en la personalización de calzado, el atacante de Chivas presentó un par de tenis Nike totalmente negros intervenidos con ilustraciones de personajes emblemáticos del anime. En uno de los pares aparece el protagonista Naruto Uzumaki, mientras que en otro se encuentra Shoyo Hinata, figura central del manga y anime deportivo Haikyuu!!, dedicado al voleibol.

El estreno de estos tenis personalizados ocurrió en el partido ante Necaxa, correspondiente a la Liga MX, donde Chivas se impuso con marcador de 3-1 y González aportó una anotación. El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores rojiblancos, quienes destacaron la creatividad del diseño y la forma en la que el jugador combina su pasión por el fútbol con sus gustos personales.

Personalizó sus tenis | INSTAGRAM

Otros futbolistas hicieron lo mismo

El concepto de personalizar tenis con temas de anime, cultura pop o diseños exclusivos ha ido ganando terreno en los últimos años dentro del deporte profesional. Aunque es una práctica habitual en ligas de Estados Unidos, como la NFL o la NBA, poco a poco ha comenzado a tener presencia en el fútbol mexicano. La intervención de calzado permite a los atletas expresar su identidad y conectar con sectores de la afición que comparten intereses similares.

El artista elpintacuadros ha trabajado anteriormente con otros futbolistas de la Liga MX. Entre sus colaboraciones más recientes se encuentran los tenis personalizados para Antonio Briseño, actualmente jugador del Toluca, así como para Efraín Álvarez, compañero de González en Chivas. Estas piezas, al ser únicas, se han convertido en objetos de interés tanto para los seguidores de los futbolistas como para los aficionados al arte urbano y al coleccionismo.

Mostró su amor por el anime | INSTAGRAM

Su amor por el anime

El gusto de Armando González por el anime no es aislado. Cada vez más deportistas en distintas disciplinas manifiestan su afinidad con esta industria cultural japonesa, que ha trascendido fronteras y se ha consolidado como un fenómeno global. En México, la comunidad otaku ha crecido de manera notable en las últimas décadas, y el término se utiliza para describir a personas apasionadas por el anime, manga y videojuegos. En este contexto, el delantero de Chivas se ha identificado con este grupo y lo ha mostrado públicamente en la cancha.

Es otaku | IMAGO7