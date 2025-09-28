¡Reprobable! Ángel Malagón se burló de afición de los Pumas en el Clásico Capitalino

Momento desagradable se llevó la afición de los universitarios que asistió en el Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el Clásico Capitalino entre América y Pumas de la Jornada 11 del Apertura 2025 que terminó en goleada a favor de los azulcremas.

Y es que, en un video difundido en redes sociales se puede apreciar como Ángel Malagón se encuentra dentro de la cancha, fuera del partido oficial, haciendo una seña con la mano imitando el ‘Cómo no te voy a querer’ hacia la afición.

Malagón en partido ante San Luis l IMAGO7

En dichas imágenes se puede apreciar como camina al parecer durante su calentamiento y observa a un sector de la tribuna donde lanza su mirada y luego con la mano haciendo un tradicional movimiento por parte de los universitarios.

Sin embargo, esto no fue casualidad debido a que el arquero respondió a los gesto realizados en primera instancia por parte de la afición auriazul y esto no dejó que pasara desapercibido con el meta de las Águilas.

Malagón en el Alfonso Lastras l IMAGO7

América goleó

Finalmente, las Águilas del América catapultaron su segundo triunfo triunfo de forma consecutiva, después de un pequeño bache en el torneo, tras golear en casa 4-1 a los Pumas donde Alejandro Zendejas se vistió de héroe.

Los locales se tuvieron que sobreponer después de una desventaja luego de la falla y anotación de Jorge Ruvalcaba en el primer tiempo, ventaja con la que se terminaron yendo al descanso; sin embargo, para la parte complementaria llegaría la reacción contundente.

América golea a los Pumas l IMAGO7

¿Cómo fue el golazo de Zendejas?

Alejandro Zendejas protagonizó uno de los mejores goles del Apertura 2025, el atacante recuperó el esférico, desde media cancha, para posteriormente tocar y finalmente definir en los linderos del área grande sobre un hueco junto al travesaño defendido por Keylor Navas.

Zendejas festeja su gol ante Pumas l IMAGO7

El mexicoamericano tomó confianza y después empezó a acrecentar su nivel tanto que propició la falta en el área para decretarse el penal que él mismo convertiría para sentenciar el partido con el cuarto tanto en el marcador.

