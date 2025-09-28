¡Ay Pumas! Los memes no perdonaron a los Universitarios tras ser goleados por el América

El duelo más atractivo para la Jornada 11 fue sin duda el América vs Pumas, mismo que cumplió con las expectativa y que dejó grandes momento para la historia de esta gran rivalidad, sin embargo, para el equipo de la UNAM no todo fue positivo.

Luego de que las Águilas mandaran a su casa a los Pumas goleados 4-1, las redes sociales de ambos equipo no perdonaron a los Universitarios, puesto que aseguran queso murieron de nada y que su desempeño en el rectángulo verde no es suficiente para el torneo.

Gracias a una excelsa actuación de Alejandro Zendejas, América se llevó los tres puntos, dejando al equipo de los Pumas en un limbo donde tendrán que replantear bien sus dietas y buscar que el proyecto de Efraín Juárez camine, pero mientras tanto, las burlas no los dejaran en paz en un tiempo.

Estos son los mejores memes:

La afición auriazul se ilusionó porque comenzaron ganando pero llegó la remontada.

Las burlas fueron en contra de Pumas que perdió con todas sus estrellas en la cancha.

Keylor Navas tuvo varias atajadas pero no fue suficiente.

Allan Saint-Maximin también fue parte de las bromas contra Pumas.