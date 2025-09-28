¡Ay Pumas! Los memes no perdonaron a los Universitarios tras ser goleados por el América

El duelo más atractivo para la Jornada 11 fue sin duda el América vs Pumas, mismo que cumplió con las expectativa y que dejó grandes momento para la historia de esta gran rivalidad, sin embargo, para el equipo de la UNAM no todo fue positivo.
Luego de que las Águilas mandaran a su casa a los Pumas goleados 4-1, las redes sociales de ambos equipo no perdonaron a los Universitarios, puesto que aseguran queso murieron de nada y que su desempeño en el rectángulo verde no es suficiente para el torneo.
Gracias a una excelsa actuación de Alejandro Zendejas, América se llevó los tres puntos, dejando al equipo de los Pumas en un limbo donde tendrán que replantear bien sus dietas y buscar que el proyecto de Efraín Juárez camine, pero mientras tanto, las burlas no los dejaran en paz en un tiempo.
Estos son los mejores memes: