Damián 'Ruso' Zamogilny revela la razón por la cual no ha regresado a la dirección técnica en Liga MX

Uno de los comentaristas habituales en las transmisiones de TUDN, Damián 'Ruso' Zamogilny publicó en X recientemente una respuesta para un seguidor que lo cuestionaba con respecto al por qué no está dirigiendo a algún equipo de Liga MX, esto debido a que para dicho aficionado, el argentino tiene opiniones bastante atinadas en los partidos que comenta cada semana; sin embargo, la respuesta del analista fue simple y bastante clara.

Para Zamogilny, el tema familiar es prioritario, o al menos cuando se trata de decidir en dónde trabajará durante el crecimiento de sus hijos, dejando claro que no tiene pensado tomar la dirección técnica, o al menos no en un futuro cercano, aunque su interés sea mayúsculo.

Zamogilny en su etapa como auxiliar en Puebla | Imago7

¿Por qué el 'Ruso' no dirige en México?

A través de su cuenta de X, Damián Zamogilny ha dejado bastante claro que no regresará a dirigir en Liga MX ni siquiera como asistente técnico, puesto que tuvo durante la etapa de José Luis Sánchez Solá 'Chelís' por algún tiempo en su estancia en Puebla. La razón es bastante clara, y no la cambiará por más que en realidad sí quiere regresar a los banquillos en el futbol mexicano.

La ausencia de Zamogilny en la dirección técnica se debe a que en lo personal, él no quiere perderse el crecimiento de sus hijos, ya que actualmente son bastante pequeños y mantenerse a tiempo completo con un club lo alejaría de momentos que le gustaría vivir junto a ellos: "Tengo muchas granas de dirigir pero para hacerlo tendría que irme de CDMX y dejar de apoyar en todas sus actividades a mis hijos los cuales hoy son mi prioridad", redactó.

Tuit de Zamogilny sobre el tema | Captura

Además, el 'Ruso' dejó muy claro que pese a no estar en un puesto de director o auxiliar técnico, su actual trabajo como comentarista de TUDN le permite tener ese contacto con sus hijos, pues no tiene que dedicarle tanto tiempo como sí lo haría si fuera entrenador: "...mi trabajo en TUDN me permite estar mucho con ellos, guiarlos y estar cerca de su crecimiento. Lo disfruto mucho", agregó.

'Ruso' Zamogilny en el futbol mexicano

La trayectoria de Damián 'Ruso' Zamogilny en el futbol mexicano comenzó en el año 2000, cuando dejó atrás su etapa en Independiente de Argentina para fichar con Puebla, institución con la que vivió algunos de sus momentos más recordados. Además, tuvo participación en otros equipos importantes como Tecos, Atlas e Irapuato. Su retiro se dio en 2014, después de cerrar su ciclo profesional con los Zorros, con un valor de mercado de 800 mil euros en ese momento.

'Ruso' como jugador en Puebla | MexSport

Ya fuera de las canchas, Zamogilny también vivió la experiencia del banquillo. En 2019, trabajó como auxiliar técnico de José Luis Sánchez Solá 'Chelís' en el Puebla, un rol que le permitió acercarse al futbol desde otra perspectiva y comenzar a desarrollar su perfil como estratega. No obstante, a pesar de la ilusión que le genera dirigir, ha dejado claro que por ahora su prioridad es la familia, por lo que no contempla regresar pronto a la dirección técnica.

Hoy en día, canaliza esa misma pasión a través de su labor como comentarista en TUDN, siendo uno de los analistas más reconocidos junto a Marc Crosas, David Faitelson y otros más, participando cada jornada en los encuentros más importantes que tiene la cadena a lo largo del fin de semana.

Damián Zamogilny como jugador de Irapuato | Imago7