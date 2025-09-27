Los trofeos de la Champions y la Premier llegan por primera vez a México

Por primera vez en la historia, los trofeos de la UEFA Champions League y la Premier League llegaron a México como parte de la Trophy Experience, un evento organizado por HBO Max y TNT Sports.

Además de admirar de cerca los títulos más codiciados de Europa, los asistentes pudieron recorrer una exhibición con playeras de los equipos de ambas ligas, tomarse fotografías, realizar entrevistas y disfrutar de un ambiente relajado con bebidas y botanas.

The Trophy Experience l CAPTURA

¿Quién fue el invitado especial?

El gran invitado fue David Silva, multicampeón con el Manchester City e integrante de la llamada generación dorada de España. A lo largo de su carrera, el mediocampista conquistó cerca de 20 títulos, entre ellos una Copa del Mundo, dos Eurocopas, cuatro Premier League, dos FA Cup y múltiples Copas de la Liga, además de trofeos con el Valencia y la Real Sociedad.

Logo de la Champions l CAPTURA

Durante su intervención, entrevistado por Mirolaba Montemayor y Pepe del Bosque, Silva compartió lo que significaba disputar partidos de alto nivel en la Champions y en la Premier:

“Las primeras veces te acostumbras a verlo por la tele y luego cuando ya llevas años jugando esos partidos, te metes y te concentras tanto que no le prestas atención. En el campo parece que estás aislado y eso es bueno, el ruido de afuera no lo escuchas. Le pasará a todos los profesionales cuando se acostumbran a estos juegos”, declaró el exfutbolista en el Trophy Experience, evento organizado por HBO Max y TNT Sports.

Trofeo de la Champions l CAPTURA

Palabras de David Silva

David Silva también fue cuestionado sobre qué jugadores actuales podrían tener un estilo similar al suyo, destacando a dos figuras españolas:

“Pedri, encima es canario como yo, está jugando muy bien, trata muy bien el balón. Dani Olmo también es un jugador que me gusta mucho, su manera de ver el fútbol”.

La experiencia incluyó dinámicas con el público, como un concurso de Kahoot, donde el premio era una camiseta firmada por el propio David Silva. La interacción con los asistentes cerró con broche de oro un evento histórico para el fútbol en México.