¿Pelea de comentaristas? Marco Cancino y Juan Guzmán protagonizan encontronazo tras América vs Pumas

Marco Cancino, narrador de TUDN, se vio envuelto en un pleito en las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes tras el encuentro entre el América y los Pumas, todo esto en las afueras del recinto cuando se encontró con el analista arbitral Juan Guzmán.

La situación no pasó a mayores, gracias a la intervención de personas cercanas que evitaron que tuvieran el acercamiento más posible, en lo que hubiera representado llegar al menos a los golpes en plena calle.

Momento entre Cancino y Juan Guzmán l CAPTURA

Así sucedió

Récord pudo saber que Juan Guzmán confundió a Marco Cancino, con quien tuvo un pleito en redes sociales, con Gibrán Araige en busca de saludarlo; sin embargo, se percató que era la persona equivocada y empezó la discusión.

Fue el narrador de TUDN que lanzó una frase ofendiendo al analista arbitral y empezó en busca de problemas, finalmente se tuvieron que llevar a Cancino quien se encontraba ciertamente descontrolado ante la presencia de Juan Guzmán.

Juan Guzmán l CAPTURA

¿Cómo fue la pelea en redes sociales previamente?

Toda la discusión generada en las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes fue generada por un pleito en X, antes Twitter, desde el torneo pasado en un Toluca vs Cruz Azul, cuando Juan Guzmán hizo un análisis arbitral y Marco Cancino arremetió tras lo presentado.

¿En la transmisión decidieron?...¿Cómo estás tan seguro de eso, Juan?... es lo que te dicen que digas en la Comisión. Yo estuve ahí, y es mentira. Nunca nos dieron las tomas.. se solicitaron y casualmente no las dieron. Qué lástima que te has convertido en vocero de la Comisión”, termina Cancino.

Comentario de Cancino tras el análisis arbitral l CAPTURA

La situación no terminó con el comentario del narrador de TUDN y el analista lanzó un largo mensaje entre lo que destaca lo siguiente: “Caray, Marco…De ti esperaba más que esta clase de burradas…Los argumentos de preparatoriano los espero de otras personas, no de ti.”

“Me ha causado molestia y desfachatez con la que haces comentarios irresponsables y con nula argumentación o investigación en tus programas o transmisiones, pero no siento la necesidad de ir a tus redes a descalificarte”, resalta Juan Guzmán.