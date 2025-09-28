Super Bowl LX: Aficionados reaccionan a Bad Bunny como espectáculo de medio tiempo

La NFL confirmó a través de sus redes sociales que Bad Bunny será el artista encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará en febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El cantante puertorriqueño, uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, se une así a la lista de figuras internacionales que han formado parte de este tradicional show que se transmite a nivel mundial.

Esta no será la primera vez que Bad Bunny suba al escenario del Super Bowl. En 2020 participó como invitado en la presentación de Shakira y Jennifer Lopez, interpretando Callaita junto a la colombiana. Ese espectáculo fue considerado un parteaguas en cuanto a representación latina, ya que incluyó música en español dentro de un escenario de gran impacto global. Sin embargo, 11 de las 15 canciones interpretadas en aquella ocasión estuvieron en inglés, lo que evidenció los retos que aún enfrenta la música latina para posicionarse en eventos de gran magnitud en Estados Unidos.

Con el anuncio de 2025, el artista puertorriqueño tendrá su primera oportunidad de encabezar en solitario el medio tiempo, consolidando su presencia en el panorama musical estadounidense y global.

Estará en el SB | AP

Reacciones de los aficionados de la NFL

El anuncio generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras los seguidores del cantante celebraron la decisión de la NFL, muchos aficionados del fútbol americano cuestionaron la elección, asegurando que esperaban otro tipo de artistas.

Algunos comentarios destacados reflejaron el descontento: “Nadie sabe quién es ese”, “¿Por qué el nuevo caddie de Happy Gilmore hace el espectáculo del medio tiempo?” o “Descanse en paz, espectáculo de medio tiempo del Super Bowl (1989-2026)”. En distintos foros y publicaciones también se sugirieron otros nombres de artistas que, para una parte de la audiencia, hubieran sido más adecuados para el evento.

Pese a ello, un sector amplio de fanáticos de la música urbana y seguidores del intérprete de reguetón y trap latino celebraron que el Super Bowl LX tenga como protagonista a uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales.

Criticaron la elección | AP

El momento musical de Bad Bunny en 2025

La elección de la NFL llega en un momento clave en la carrera del puertorriqueño. En febrero de 2025, Bad Bunny alcanzaba cifras récord con su tema Debí Tirar Más Fotos, parte de su álbum homónimo, que se mantenía en el número uno del Billboard 200. La canción promedia más de 12 millones de reproducciones diarias en Estados Unidos, lo que refleja la enorme popularidad del artista en el mercado angloparlante.

Además, Bad Bunny encabeza la lista Billboard Artist 100, que mide la relevancia general de los músicos más destacados del país, combinando ventas, streaming y repercusión mediática. Estos logros lo colocan no solo como un artista de talla internacional, sino como una de las figuras musicales más escuchadas y reconocidas en Estados Unidos.

Con este anuncio, la NFL refuerza la tendencia de incluir artistas de gran impacto global y con raíces latinas en su show principal. En ediciones anteriores, nombres como Jennifer Lopez, Shakira y Ricky Martin han dejado huella en el espectáculo, al igual que estrellas internacionales como Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd, Kendrick Lamar, Coldplay y Bruno Mars.

Otra presencia latina en el SB | AP