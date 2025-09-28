Así marcha el Grupo C con México en el Mundial Sub 20

Ha comenzado la actividad de la Selección Mexicana Sub 20 en la Copa del Mundo con el enfrentamiento ante la Selección de Brasil. El 'Mini Tri' logró rescatar un empate después de que le habían dado la vuelta a un marcador a su favor, dejándolos con posibilidades de clasificarse a la siguiente fase en dado caso de conseguir un resultado favorable.

El Grupo C, en el cual se encuentra la escuadra azteca, ya muestra sorpresas con apenas dos partidos completados, dejando a la imaginación lo que pudiera pasar cuando cierre la actividad luego de la Fase de Grupos.

México sacó un importante empate en el arranque de su participación | AP

¿Cómo va México en el Grupo C?

La única selección que logró ganar en su primer partido fue Marruecos, logrando una de las primeras sorpresas en cuanto a resultados de la Copa al vencer a España 2-0, permitiéndoles ser el primer lugar del sector y mandar a los españoles hasta la última plaza, por lo que las dos selecciones restantes se mantienen en zona de posible clasificación.

México con el empate se ha quedado en el segundo lugar, mientras que Brasil se va al tercero, ambos equipos empatados en todos los rubros, por lo que realmente ninguno toma la ventaja. Ahora, el Tri espera su partido ante España el miércoles 1 de octubre, mientras que los brasileños tratarán de frenar a Marruecos el mismo día, pero unas horas más tarde.

Grupo C de la Copa Mundial Sub 20 | Captura

La Copa del Mundo Sub 20 en Chile tiene un total de seis grupos, de los cuales clasifican directamente a la siguiente ronda los primeros dos puestos, dejando a los mejores terceros con un lugar en la siguiente etapa, por lo que el cuarto lugar del Grupo C será el único equipo realmente eliminado al final de la primera fase.

México arrancó con un punto

En un partido complicado en contra de Brasil, la selección de Eduardo Arce ha sacado un punto de gran valor ya que el equipo tricolor había abierto el marcador tan solo al minuto 10 con el gol de Alexei Domínguez (Tuzos del Pachuca); no obstante, momentos después vino el empate brasileño con un golazo de Coutinho, dejando un resultado igualado rumbo al descanso.

Alexei Domínguez fue el autor del primer gol mexicano en el torneo | AP

Ya en el segundo tiempo, el equipo que tomó la ventaja con una voltereta fue la 'Canarinha', después de un error defensivo y un extraordinario remate de Luighi, quien estuvo cerca de marcar doblete algunos instantes después.

El resultado final llegó por parte de Diego Ochoa, quien después de un tiro de esquina de Gilberto Mora, aprovechó de muy buena manera con un gran cabezazo que venció al portero Otavio y a toda la defensa, dejando cifras definitivas en el segundo partido del Grupo C en la primera jornada.

Elías Montiel de Pachuca inició como capitán | AP