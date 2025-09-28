México rescata el empate ante Brasil en la Copa del Mundo Sub-20

Rescatan el empate al final del partido. México igualó 2 a 2 ante Brasil en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile. El equipo nacional mexicano consiguió la igualada con sabor a victoria con un gol agónico de Diego Ochoa en la parte final del partido.

Los dirigidos por Eduardo Arce mostraron una buena cara ante la Selección Brasileña, generando oportunidades claras de gol y nulificando el ataque de los sudamericanos.

Méxiso Sub-20 l AP

La Selección Mexicana inició el encuentro dejando buenas sensaciones, hasta que lograron capitalizar la primera oportunidad clara del juego. En una gran jugada colectiva, el balón llegó a Tahiel Jiménez, quien remató de cabeza, pero el balón fue rechazado por Otávio Costa; sin embargo, Alexei Domínguez aprovechó el rebote para colocar el 0 a 1 en el marcador.



Minutos más tarde, llegó la primera revisión Football Video Support (FVS), luego de que Ramon Menezes pidió que se revisara una mano de José Pachuca en el área; tras revisar la jugada, se determinó que la mano no fue intencional y no sancionó el penal.

Empate entre Brasil y México l AP

Reacción carioca

Pese a que no se sancionó el posible penal, Brasil respondió de gran manera, después de que Rafael Barbosa Coutinho aprovechó un balón en las afueras del área y con un disparo potente venció al arquero mexicano para igualar 1 a 1 el marcador.



Ya en la parte complementaria, Brasil tuvo más oportunidades, pero el gol llegó hasta el minuto 76. En un saque de manos, el balón llegó al área; tras ser peinado, el esférico llegó a Luighi Hanri, quien remató con la pierna derecha a espaldas del marco y colocó el 1 a 2 en el marcador.

Coutinho empató l AP

Gol milagroso

Cuando la esperanza de un empate se mostraba más lejana para el equipo mexicano, llegó el tanto de la igualada en un cobro de esquina. Gilberto Mora envió un centro preciso al primer poste, donde apareció Diego Ochoa, quien con un gran remate de cabeza colgó la pelota al segundo poste para darle el tanto de la igualada al equipo nacional mexicano.

México buscará su primera victoria en la justa mundialista este miércoles, cuando se mida ante España en su segundo encuentro, mismo que se disputara en la segunda fecha.

Diego Ochoa rescata empate l AP