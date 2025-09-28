Así fue el primer gol de México en el Mundial Sub 20

Arrancó la Copa del Mundo Sub 20 para la Selección Mexicana en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El primer rival para el Tri es Brasil, en lo que ha sido considerado el 'Grupo de la Muerte', pues dicho sector también está conformado por Marruecos y España, el segundo rival de México en el orden de enfrentamientos del torneo.

El marcador en el partido entre mexicanos y brasileños no tardó en abrirse, pues tan solo pasaron diez minutos para que Alexei Domínguez pusiera número en la pizarra para los visitantes administrativos.

México abrió su participación ante Brasil | AP

México se fue al frente en primero

En un inicio de partido bastante rápido, el equipo mexicano comenzó a dominar a Brasil con mayor tenencia del esférico, además de llegar en una mayor cantidad de ocasiones, por lo que la llegada del primer gol azteca en el torneo no fue sorpresa, teniendo participación de la cantera de Pachuca, además del jugador más relevante del plantel Gilberto Mora.

Fue justamente 'Morita' quien condujo la pelota por el costado derecho, metiendo un gran centro para la ubicación de Tahiel Jiménez, quien remató con potencia de cabeza; sin embargo, el portero brasileño rechazó de buena manera, sin contar con que Alexei Domínguez estaría bastante atento para tener un nuevo remate que ahora sí terminaría en las redes para conseguir el primer gol mexicano en el certamen.

#Sub20 | Acá les dejo el GOOOOOL con el que abrimos el marcador en nuestro debut ante Brasil en el Mundial.



Alexéi luego de una gran jugada entre Gil Mora y Tahiel Jiménez.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/AoZqbbbwTG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Desafortunadamente para la causa mexicana, la ventaja duró poco, pues tan solo al minuto 21, apareció un brutal zurdazo de Coutinho, el cual fue prácticamente imposible de detener para el portero Ochoa. México aún tuvo alguna oportunidad más de peligro en los pies de Gil Mora, la cual desafortunadamente no llevaba la suficiente dirección a portería para poder tomar mayor ventaja o incrementarla en su debido momento.

¿Nuevas reglas en el torneo?

Como ya se había anunciado, una nueva regla se instauró para este Mundial Sub 20, pues ahora, el cuerpo técnico de los equipos tiene la posibilidad de sacar dos tarjetas verdes, las cuales tendrán la función de retar al árbitro en alguna decisión que implique una revisión en el VAR. Precisamente en este duelo, ya se utilizó tal recurso.

Domínguez 'estrenó' a México en el torneo | AP

Fue el equipo brasileño con su entrenador Ramon Hubner, quienes utilizaron la tarjeta verde para buscar que se marcara un penal a su favor por una posible mano del central José Pachuca; después de la revisión, el árbitro italiano solamente decidió que el partido se reanudaría, pues no existió intención del mexicano por detener el disparo del jugador carioca.

Después de dar por concluido su partido en contra de Brasil, la Selección Mexicana tendrá que preparar su partido ante España, mismo que está pactado para el próximo miércoles 1 de octubre; su tercer encuentro lo jugarán el sábado 4 de octubre ante la Selección de Marruecos, que ya le ganó a los españoles en la sorpresa del grupo hasta el momento.

Elías Montiel es el capitán mexicano | AP