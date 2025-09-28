Así fue el segundo gol de México en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 consiguió un empate frente a Brasil en el Mundial de Chile. El marcador final fue 2-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, resultado que mantiene al equipo de Eduardo Arce con posibilidades de avanzar en la fase de grupos.

El tanto del Tricolor llegó al minuto 85 gracias a Diego Ochoa, defensor de los Bravos de Juárez. El jugador central se sumó al ataque en un tiro de esquina, aprovechando un centro de Gilberto Mora para rematar de cabeza y vencer al portero brasileño.

Gilberto Mora, quien ya ha tenido minutos con la Selección Mayor, fue protagonista en la jugada del empate. Su ejecución desde el tiro de esquina permitió que Ochoa conectara de manera efectiva y diera a México la igualada en los últimos minutos del partido.

#Sub20 | ¡Grítenlo, Incondicionales!🤩🇲🇽



Con este gol empatamos el marcador ante Brasil en el Mundial.



GOLAZO de Diego Ochoa. 💥#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/ypg7WfUdC6 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

Brasil tomó ventaja en el segundo tiempo

La escuadra brasileña rompió el 1-1 en la segunda mitad, aprovechando una jugada ofensiva que desajustó a la defensa mexicana. Con este tanto, la Verdeamarela tomó ventaja parcial, pero México se mantuvo competitivo y buscó el empate hasta el cierre.

Con este resultado, México obtuvo su primer punto en el torneo. El equipo de Eduardo Arce se mantiene en la pelea dentro de un grupo exigente, donde cada marcador puede ser determinante para acceder a la siguiente ronda.

El festejo de Ochoa | MEXSPORT

Los últimos minutos del encuentro estuvieron marcados por la presión mexicana en el área rival. El gol de Ochoa reflejó la insistencia del Tricolor en el ataque y permitió equilibrar el marcador frente a una de las selecciones más reconocidas del futbol juvenil.

Gilberto Mora | MEXSPORT

¿Cuál es el próximo partido de México?

La Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará a España en su siguiente compromiso de la fase de grupos. Este duelo será clave para las aspiraciones del equipo en el torneo y representará una nueva prueba de alto nivel para los dirigidos por Eduardo Arce.

Tras el empate contra Brasil, el Tricolor inicia su participación en la Copa del Mundo Sub-20 con un resultado que lo mantiene en competencia. El rendimiento de jugadores como Diego Ochoa y Gilberto Mora será seguido de cerca en los próximos encuentros.

México | MEXSPORT