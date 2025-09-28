Mundial Sub-20: ¿Cuándo vuelve a jugar México en la Copa del Mundo de la categoría?

Este domingo, en el Estadio Nacional de Chile, México dividió punto con Brasil tras igualar a dos goles en el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo sub-20, quedando debajo de Marruecos, que venció a España.

Ahora, con el resultado del debut en la mano, México se preparará para enfrentarse en la jornada dos al combinado ibérico, España llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos, mientras que los dirigidos por Eduardo Arce quieren seguir sumando.

Imágenes del México vs Brasil | MEXSPORT

El Tricolor, en caso de sumar de a tres unidades, estaría asegurando (como mínimo), avanzar en la fase de grupos como mejor tercer lugar, aunque todavía quedaría el encuentro entre México y Marruecos.

España, por su parte, si o si tiene que sumar dé a tres, un empate lo mantendría en el último puesto de su grupo, aunque quedaría a la espera del resultado entre Brasil y Marruecos.

Imágenes del México vs Brasil | MEXSPORT

México y España vuelven a enfrentarse en Chile

De ocho partidos disputados entre México y España, solo uno es oficial, casualmente, es en la Copa del Mundo de Chile en 1962, donde los españoles se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

El historial de amistosos, que son seis encuentros disputados, es favorable a España, quienes han ganado en tres ocasiones y empatado en otras tres, sin sufrir derrotas.

El primer registro entre México y España data de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde los españoles ganaron por marcador de siete goles a uno.

España perdió en su debut ante Marruecos | MEXSPORT