¡Niños héroes! Resultados importantes de México sobre Brasil en torneos con límite de edad

México empató con Brasil en su primer partido en el Mundial de Chile Sub-20, por lo que consiguió escribir una nueva página dorada en su historia. El Tricolor logró su primer punto , pero, también un nuevo resultado favorable ante el Scratch du Oro en un torneo con límite de edad.

Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cuáles son las victorias de México en torneos de límite de edad?

El conjunto Tricolor logró su primera victoria ante Brasil en 2005, en uno de los días más gloriosos en la historia del balompié mexicano. La Selección Mexicana derrotó a la Verdeamarela en el Mundial Sub-17 de Perú en la Gran Final, con una goleada de 3-0 y una gran actuación de Carlos Vela.

Cuatro años después, en la Copa del Mundo Sub-17 de Nigeria, México derrotó a Brasil en la Fase de Grupos. En aquella ocasión, el Tricolor se impuso por un gol del defensor Miguel Basulto, quien era jugador de Chivas en ese momento.

Selección Mexicana | MEXSPORT

La Medalla de Oro y la tarde de gloria en Wembley

Uno de los logros más grandes de México en un torneo de límite de edad fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El equipo de Luis Fernando Tena hizo un torneo soberbio, pero la cereza en el pastel llegó en uno de los templos del futbol.

El Estadio de Wembley fue la sede de la consagración de Oribe Peralta como delantero de la Selección Mexicana. El Tricolor derrotó a Brasil con marcador de 2-1, con figuras como: Jesús Corona, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, entre otros futbolistas de oro.

México de oro | MEXSPORT

Victorias fuera de los 90 minutos

El conjunto mexicano derrotó a Brasil en otros dos partidos, aunque en la tanda de penales. Dichos encuentros quedaron como empate, sin embargo, para la Selección Mexicana son victorias históricas.

La primera fue en el Mundial Sub-20 de Túnez 1977, en un partido que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. La Selección Mexicana derrotó a la Verdeamarela en una tanda de penales que llegó hasta el final.

En el Mundial Sub-17 de los Emiratos Árabes Unidos, México y Brasil empataron de nueva cuenta a un gol. El tricolor se impuso al Scratch du Oro tras una larga y dramática serie de penales, que terminó con un 11-10.

Selección Mexicana | MEXSPORT

Resultado histórico

Pese a que Brasil cuenta con un ligero dominio sobre México en los torneos con límite de edad, el empate 2-2 se convirtió en un resultado histórico para el Tricolor. Los dirigidos por Eduardo Arce ahora enfrentarán a España.