Mourinho asegura que ha cambiado tras llegar al Benfica: “Era más egocéntrico y ahora más altruista”

El portugués ha dejado palabras interesantes tras arribar de nueva cuenta al conjunto lusitano

Mourinho asegura que ha cambiado | AP
Ramiro Pérez Vásquez
29 de Septiembre de 2025

José Mourinho ha vuelto a casa, el portugués ha tomado las riendas del Benfica en busca de volver a posicionar su nombre en la élite del futbol mundial con la Champions League, mismo torneo que terminó por catapultar su salida del Fenerbahce.

Tras arribar al cuadro lusitano ‘Special One’ tuvo una entrevista para la UEFA Champions League donde resaltó el cambio que ha tenido con su conducta pero con la misma ilusión de destacar en la competición más importante de clubes a nivel europeo. 

Mourinho en el Benfica l AP

“La Champions es la competición más importante de Europa. Ganarla una vez es un sueño, dos veces aún mejor”, Mou reconoce que es distinto: “Antes pensaba más en mí, era más egocéntrico, y he cambiado de tal manera que siento que soy más altruista”, resaltó.

Mourinho en nuevo banquillo l AP

Un nuevo José Mourinho 

‘Special One’ tiene una perspectiva diferente actualmente en su carrera: “Siento que estoy en el futbol para ayudar a los demás más que para ayudarme a mí mismo. Estoy aquí para ayudar a los demás más que para ayudarme a mí mismo.”

“Estoy aquí para ayudar a mis jugadores más que para pensar en lo que va a pasar en mi vida. pienso más en el club, pienso más en la alegría de los aficionados, más que en mí mismo”, ha mencionado el estratega con un infinito palmarés. 

Mourinho estará en Champions l AP

¿Cómo fue su primera etapa con Benfica? 

José Mourinho, que desempeñaba en ese momento como asistente técnico, recibió su primera oportunidad como entrenador principal del Benfica (año 2000) para comenzar su andar en lo que a la postre sería una carrera exitosa. 

‘Special One’ sustituyó a Jupp Heynckes luego de las primeras jornadas de la temporada 2000‑2001; sin embargo, meses después terminó por renunciar debido a conflictos con la directiva que también presentó cambios.

José Mourinho nuevo DT del Benfica l AP

