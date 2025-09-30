Así fue el pique entre Koke y Vinicius en el derbi de Atlético contra Real Madrid

El atacante brasileño se enganchó con el mediocampista español de los Colchoneros

Álex Martínez
30 de Septiembre de 2025

Xabi Alonso recibió nota reprobatoria en una de sus primeras grandes pruebas como director técnico de Real Madrid. Los Merengues se vieron superados ampliamente por Atlético de Madrid el pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano, donde el equipo local se impuso 5-2 en la Jornada 7 de LaLiga. 

Ni en lo colectivo, ni en lo individual pudo el equipo blanco marcar la diferencia. Kylian Mbappé salvó su actuación con un gol, en contraste con Vinicius. Aunque dio el pase para el tanto de Arda Güler, el de la ventaja parcial para Real Madrid, el brasileño lució poco en el juego ante los Colchoneros y trascendió más su pique con Koke. 

Aunque no está claro en qué momento comenzó el conflicto, en videos que circulan en redes sociales se observa un momento en el cual el sudamericano se acerca al español. "Llorón de mierda", le dijo Vinicius al mediocampista, según los reportes de la prensa española, pero el jugador de Atlético lo tomó con risa sin responder. 

Koke comparó a Vinicius con Mbappé

Si el jugador rojiblanco no contestó en ese momento fue porque guardó su respuesta para más tarde, luego de que el brasileño lo acusó de filtrar conversaciones a los medios. "Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa", le dice el madridista. 

Fue en ese momento que Kylian Mbappé y Robin Le Normand intervinieron para separarlos, tras lo cual Koke abrazó al delantero francés y volteó hacia Vini. "El mejor", dijo y señaló al delantero merengue, ante lo cual su interlocutor no se molestó. "Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más", replicó. 

Por último, Koke se llevó una mano a la boca en gesto de comer algo. Según medios como el diario Marca, el mediocampista hizo esto y luego le dijo a Vinicius "Te come la tostada", en referencia al protagonismo que ha ganado el francés en Real Madrid. 

¿Cuándo juegan de nuevo Atlético de Madrid y Real Madrid? 

De momento ninguno de los dos equipos ni LaLiga se ha manifestado por lo ocurrido. Ambos conjuntos enfrentarán este martes la Jornada 2 de la Fase de Liga de Champions League, los Colchoneros en casa contra Eintracht Frankfurt y los Merengues como visitantes frente a Kairat. 

Mientras que en LaLiga, el siguiente juego de los pupilos de Xabi Alonso es de regreso en el Santiago Bernabéu contra Villarreal el sábado 4 de octubre. Por su parte, los de Diego Simeone visitarán a Celta de Vigo el domingo 5. 

