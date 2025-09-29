Antimadridista del Kairat Almaty previo a su partido: "Cada derrota del Real Madrid es un bálsamo para mi corazón"

La segunda jornada de la UEFA Champions League en la temporada 2025-2026 tendrá uno de los duelos más interesantes de la Fase de Liga cuando Kairat Almaty reciba en el Estadio Ortalyq al Real Madrid, que viene de ser goleado en el Derbi Madrileño a manos del Atlético de Madrid. En el marco de dicho duelo, un exfutbolista, retirado apenas en 2018 se dio cita para arremeter en contra del cuadro merengue.

Andrey Arshavin, exjugador del Arsenal se ha proclamado total fan de Barcelona, negando cualquier gusto por alguna cosa que tenga que ver con el madridismo, manteniéndose firme en la creencia de que Kairat Almaty sacara un buen resultado en casa.

Real Madrid cayó por goleada en el Derbi de Madrid | AP

Antimadridista de corazón

Arshavin, exfutbolista de Zenit de San Petesburgo y por supuesto de Kairat Almaty, ha confesado su total odio deportivo por Real Madrid, el futbolista ruso, que se retiró a los 37 años, ha declarado que espera que gane Kairat, rematando con la frase: "Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", dejando en claro que no hay nada que lo pondría más contento este próximo martes que una victoria del conjunto kazajo.

En el año 2011, cuando Arshavin aún era futbolista de la Premier League con Arsenal, surgió un rumor de que Real Madrid buscaría sus servicios; sin embargo, fue él mismo jugador ruso quien dio la negativa directamente: "No jugaría en el Madrid ni por todo el dinero del mundo", generando sorpresa de sus conocidos.

Arshavin de visita en Emirates Stadium | IG: @andrey.arshavin10

"Mis amigos también se sorprenden, pero para mí, el Real Madrid es tabú total, desde hace mucho tiempo soy admirador del Barcelona", sentenció contundentemente, aunque nunca fue buscado por el equipo culé, posteriormente retirándose con el Kairat Almaty. Arshavin también fue conocido por polémicas como abandonar un bar de strippers utilizando un caballo o mencionar que las mujeres no deberían manejar. También fue parte de aquel polémico sorteo de Champions League que se tuvo que repetir.

¿Dónde jugará el Real Madrid en Champions?

Después de su victoria en contra del Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid tendrá que ser el primer equipo que viaje más de 12 horas para visitar a Kairat Almaty en la Fase de Liga de la UEFA Champions League apenas en su segunda jornada, ya que el Estadio Ortalyq se encuentra en Almaty, Kazajistán, causando un trayecto de más de 6,000 kilómetros para poder jugar el partido europeo.

Kairat recibirá a los merengues en su estadio | AP

Dicha visita será histórica, ya que esta es la primera vez que el cuadro kazajo participa en una Liga de Campeones, aunque desafortunadamente llegan tras haber perdido su primer partido ante Sporting de Lisboa con marcador final de 4-1, siendo Edmilson el único jugador en anotar y el primero en hacerlo en la competencia para el club.

Atalanta vs Brujas será el otro partido que se juegue en simultáneo en el mismo turno en el que se jugará el partido de los merengues, por lo que serán dos partidos en el mismo horario antes de toda la agenda completamente cargada para el segundo turno de compromisos en la máxima competencia de clubes en Europa.

Mbappé anotó doblete en el primer juego de Champions | AP