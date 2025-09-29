¿Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt de Champions League?

Arranca la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, Atlético de Madrid recibe al Eintracht Frankfurt, llegan con la moral muy en alto tras ganar en sus respectivas Ligas en la jornada pasada.

Los pupilos de Cholo Simeone llegan tras golear el Real Madrid en el Derbi, aunque tienen la tarea pendiente de lazarse con su primera victoria en la naciente competición, donde terminaron cayendo en su debut ante Liverpool de último minuto.

Julián Álvarez l AP

Por su parte, los alemanes llegan con un buen paso, tan solo en la fecha anterior dentro de la Bundesliga venció al Monchengladbach, en un festín de goles, 6-4 con una repartición de goles donde Robin Koch se catapultó con un doblete.

Mientras tanto, en su primer duelo de esta temporada, dentro de la Champions League, inició su andar con el pie derecho en el Deutsche Bank Park, donde lo más resaltante además del 5-8 contundente dos de esas anotaciones fueron autogoles.

Atleti vence al Real Madrid l AP

Antecedentes

Este será el tercer duelo entre Atlético de Madrid y Frankfurt en competiciones europeas; las anteriores habían sido en los Octavos de Final de la Recopa en la temporada 1975-76, con saldo a favor para el cuadro alemán (2-1 y 1-0).

Por otra parte, el último cuadro alemán que le ganó a los Colchoneros en su casa dentro de la competición europea fue el Borussia Dortmund, un juego que está por cumplir 30 años de ejecutarse, con marcador de 1-0.

Los dirigidos por el Cholo Simeone le han tomado la medida a lo clubes de Alemnai tanto que en los dos juegos más recientes ha salido victorioso venciendo al RB Leipzig y Bayer Leverkusen, ambos en la Fase de Liga de la temporada pasada.

Frankfurt l AP

¿A qué hora es el juego?

Todo está listo para el partido en el Metropolitano entre Colchoneros y Águilas en busca de dar un golpe sobre la mesa, el juego lo podrás seguir en punto de las 13:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás sintonizarlo a través de TNT Sports y MAX.

Hora: 13:00h

Día: Martes

Estadio: Metropolitano

Transmisión: TNT Sports y MAX

Frankfurt en Bundesliga l AP