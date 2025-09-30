Diego Valdés anota su primer gol con la camiseta de Vélez Sarsfield

Después de varios meses con una larga constante de lesiones, Diego Valdés volvió a divertirse en un campo de futbol. El jugador chileno y exfutbolista del América tuvo una gran actuación con Vélez Sarsfield y anotó su primer gol en territorio argentino.

Valdés ingresó de cambio al minuto 78, con una ventaja de 2-1 para El Fortín. Aunque en los últimos minutos, Atlético Tucumán atacó, fue el chileno quien rompió la brecha sin gol. El mediocampista recibió un balón filtrado de Claudio Baeza -otro exLiga MX- y con una una gran técnica individual y fortaleza entró al área para poner el 3-1 final.

No quería llorar hoy, Diego Valdés anotó su primer gol con Vélez en Argentina🥹💛



https://t.co/93asH7honr — Roberto Haz (@tudimebeto) September 30, 2025

Gol después de debut

Diego Valdés debutó con el cuadro argentino ante San Martín, aunque también lo hizo por pocos minutos. El mediocampista chileno jugó un par de minutos en la derrota en Copa Libertadores, ante Racing.

Valdés llegó a Vélez Sarsfield en junio del presente año, sin embargo, afrontó una lesión que trajo desde Coapa. El futbolista de 31 años se perdió varios partidos con el club sudamericano por varias lesiones musculares.

Valdés | @Jonatan_Pena

¿Cuándo fue el último gol de Diego Valdés?

Antes de su gol ante Atlético Tucamán, el último tanto del jugador chileno fue en un duelo de Concacaf. Diego Valdés ayudó al América a pasar de ronda con un valioso pase a la red ante Chivas, el que fue su último gol con la playera azulcrema.

Con las Águilas, Diego Valdés fue una figura clave en el Tricampeonato y en la diversa cantidad de títulos que obtuvo el club en su estadía. El chileno anotó 38 goles en los 141 partidos oficiales en los que defendió los colores azulcremas.

Con Vélez | @Velez

Próximo compromiso de Vélez

Con El Fortín, Valdés tendrá que visitar al actual Campeón del futbol argentino, Deportivo Riestra. El equipo Blanquinegro lidera actualmente el Grupo B del certamen, aunque Vélez es el segundo lugar de dicho sector.

Valdés | @sabadovelezok