Agenda deportiva del martes 30 de septiembre

Se cierra el noveno mes del año con mucha actividad a lo largo del mundo siendo parte de una cartelera cargada de información. Comenzando desde temprano y llegando hasta la noche, el futbol se apodera de las transmisiones en todas las plataformas con la UEFA Champions League como principal atracción matutina y vespertina, acompañada en la noche por más futbol femenil.

Aunque a lo largo de la semana seguirá habiendo más deporte, este martes será el último día de septiembre con actividad para entregar en el mundo.

Kairat Almaty debuta en Champions como local | AP

Agenda del 30 de septiembre

El día comenzará desde muy temprano con actividad de la UEFA Champions League, específicamente con el debutante Kairat Almaty que recibirá en Kazajistán al Real Madrid, que ha hecho un viaje de más de 12 horas para poder enfrentar su segundo partido de la temporada europea; a este partido que arranca por la mañana se le suma el juego pendiente de LaLiga entre Valencia y Real Oviedo, el cual se tuvo que posponer debido a situaciones climatológicas adversas.

La Champions League sigue con una quíntuple cartelera a través de las pantallas de TNT Sports y de Fox, las cuales traerán partidos como Atlético de Madrid que viene de golear en el Derbi Madrileño enfrentando a Eintracht Frankfurt, Inter de Milán recibiendo en el Giuseppe Meazza a Slavia Praha y el campeón del mundo Chelsea enfrentando a Benfica, tal y como ya había sucedido en el Mundial de Clubes.

José Mourinho volverá a dirigir en Champions League, ahora con Benfica | AP

La cartelera de la Liga de Campeones se complementa con Galatasaray en contra de Liverpool y otro de los equipos debutantes Pafos midiendo fuerzas ante el Bayern Múnich, quienes tendrán que visitar Chipre para este partido.

¿Qué partidos cerrarán la actividad de septiembre?

El futbol femenil no se podía quedar atrás, pues a pesar de ser al mismo tiempo, dos de los equipos más relevantes de la Liga MX Femenil entrarán en acción aunque en diferentes competencias; comenzando con Chivas visitando El Encanto para enfrentar a Mazatlán como parte del cierre de la Jornada 13 del Apertura 2025.

América jugará partido de Concachampions este martes | Imago7

El otro equipo que jugará a la misma hora que su rival del Clásico de México será América, que tendrá participación en la CONCACAF W Champions League enfrentando a Orlando Pride, equipo por el que fichó recientemente Lizbeth 'La Maga' Ovalle para convertirse en la transferencia más costosa en la historia del futbol femenil.

La Champions League y otros torneos de la UEFA seguirán apenas comience octubre, mientras tanto, esta será la cartelera del último día de septiembre con HBO Max, Caliente TV, Tubi y más plataformas como protagonistas.

Cartelera completa con sus plataformas | RÉCORD