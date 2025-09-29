Xavi Hernández apunta a ser el sustituto de Ruben Amorim en el Manchester United

Manchester United lleva algunas temporadas de verdadera pesadilla al no encontrar al entrenador idóneo para llevar al equipo de regreso a la gloria de ganar una Premier League después de más de diez años; todo esto sumado a que la temporada anterior, el equipo fue uno de los últimos lugares de la tabla, quedándose muy cerca de descender, este resultado incluso con su actual entrenador Ruben Amorim ya al mando del club.

Es por eso que la directiva de los Red Devils ya tiene las mira puesta en un nuevo prospecto para sustituir al técnico portugués, pues los resultados simplemente no mejoran y la urgencia crece semana con semana; el sustituto sería un viejo rival en dos de las Finales de Champions Leagues que jugó el equipo inglés, Xavi Hernández.

Xavi no ha dirigido desde su salida de Barcelona | MexSport

¿Sustituto a la vista?

Con información de Fabrizio Romano, se pudo saber que el exjugador y entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se encuentra actualmente estudiando la Premier League con miras a una posible llegada al banquillo de Manchester United para sustituir a Amorim apenas en las primeras jornadas de la temporada y con mucho camino aún por recorrer, aunque ya solamente sean dos torneos en Inglaterra las únicas obligaciones del equipo.

Actualmente, los de Old Trafford se encuentran en la posición 14 con solamente siete puntos luego de dos victorias, un empate y tres derrotas, con la última de ellas teniendo lugar el pasado sábado ante Brentford en calidad de visitantes. La última prueba de Ruben Amorim sería antes de la Fecha FIFA cuando en la séptima fecha del campeonato, Man United reciba al recién ascendido Sunderland.

Amorim tendría las horas contadas | AP

En dado caso de una derrota más, la directiva tendría una oportunidad inmejorable para hacer el cambio de dirección técnica, pues los compromisos de selecciones nacionales le darían un lapso de al menos dos semanas para preparar su siguiente partido de Premier League, que casualmente será en contra de Liverpool en el Clásico de Inglaterra.

Experiencia de Xavi como técnico

Con un retiro bastante reciente, la trayectoria de Xavi Hernández consta únicamente de dos equipos; el primero de ellos el Al-Sadd, con quienes se retiró como futbolista en 2020. El segundo equipo que el español dirigió fue al Barcelona en una época bastante oscura, por lo que tomar al Manchester United representaría un reto similar al que vivió en aquel momento.

Días cruciales para Manchester United | MexSport

Como entrenador actualmente cuenta con ocho campeonatos, dentro de los que resaltan una liga y un supercampeonato de España, sumados a una liga qatarí, dos copas, una copa de la liga y una copa de estrellas con Al-Sadd. Ha dirigido en total 239 partidos a lo largo de toda su carrera, con una suma de 157 victorias, 36 empates y 46 derrotas.

La decisión, en dado caso de ser ofrecido el trabajo para Xavi, será exclusiva de él, pues todo apunta a que los directivos solamente están esperando a un mal resultado más para sumar a Amorim a la larga lista de entrenadores que no han podido emular a Sir Alex Ferguson dándole un campeonato de liga a los Red Devils.

Ferguson fue el último entrenador en hacer campeón a los Red Devils | MexSport