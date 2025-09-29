Deco rompe el silencio sobre caso de Nico Williams: "nosotros no buscamos al jugador"

Una de las más grandes novelas dentro del mercado de fichajes del verano pasado fue la de Nico Williams, jugador del Athletic Club Bilbao. El joven futbolista estuvo a punto de llegar a Barcelona, sin embargo, algunas diferencias en el contrato provocaron la caída del fichaje y su eventual renovación con el equipo vasco.

Deco, director deportivo del conjunto blaugrana, compartió en una entrevista a Mundo Deportivo su sentir con respecto a Williams. El dirigente lusitano lanzó una dura crítica al conjunto del Athletic Club por la postura que tomó junto a LaLiga y el fair play financiero del cuadro catalán.

Nico Williams | @DiiegoCobo

"El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros buscamos al jugador de ellos, no estuvimos detrás del jugador de ellos. Tienen que preocuparse con el agente que vino al Barça varias veces a ofrecer al jugador", agregó Deco.

De igual forma, el dirigente exclamó una vez más que ellos nunca buscaron a Williams, sino que fue la insistencia de su representante. "Solo queda claro que nosotros no buscamos a Nico sino que es el agente el que nos buscó. Y si las negociaciones de Luis Díaz y Rashford estaban un poco complicadas, nosotros buscamos soluciones".

Nico Williams | @DiiegoCobo

¿Qué falló en las negociaciones?

Pese a que todo avanzó viento en popa, las negociaciones con el conjunto catalán y el jugador se cayeron de último minuto. Deco añadió que todo fue por las condiciones que exigieron Nico Williams y su representante, a los cuales acusó de cambiar todo de último minuto.

"No hay ningún fallo, simplemente pusimos las condiciones de club, luego hay que pasar las negociaciones a papel, a los contratos. Nosotros dijimos que no aceptamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar", agregó el luso.

Williams | AP

Nico Williams y su historia con Barcelona

No fue la primera vez que el nombre de Williams rondó la órbita del conjunto catalán, pues hace dos campañas también fue objeto de deseo de la directiva. Deco añadió que pese a la falta de un jugador con condiciones y perfil similar, Nico no era la opción número uno del club.

"Cuando estábamos con el tema de Luis Díaz lo veíamos muy difícil. Con Rashford el Manchester United solo quería una venta y buscábamos soluciones. Nico no era el perfil exacto que queríamos, pero puede jugar por izquierda y por derecha", explicó el dirigente.

Williams | AP