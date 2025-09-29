Nuno Santo debuta con West Ham en empate ante Everton

Nuno Espírito Santo debutó oficialmente como técnico de West Ham y aunque no fue un debut de ensueño con una victoria, sí comenzó de manera alentadora después de que el equipo remontó un gol en contra para empatar el lunes 1-1 de visita a Everton en la Premier League.

El partido se encargó de cerrar la Jornada 6 del futbol inglés en el que ambos equipos llegaban con la misión de conseguir los tres puntos para poder escalar en la tabla, aunque West Ham llegaba con más urgencia al encontrarse en el fondo de la tabla.

Inició con un empate | AP

El arranque de Nuno Santo

El entrenador portugués reemplazó a Graham Potter el sábado pasado luego de que los Hammers marcharan penúltimos con cuatro derrotas y un triunfo en sus primeros cinco partidos. El ex del Nottingham Forest llegó con la misión de sacar al equipo de los puestos del descenso.

A pesar del cambio en la dirección técnica, el DT no pudo revertir al cien por ciento el equipo y previo a los 20 minutos del partido, su equipo quedó en desventaja. La defensa de West Ham lució dormida cuando James Garner colgó un centro desde la izquierda y Michael Keane remató de cabeza.

Se adelantaron a los 18 | AP

Lograron responder

West Ham tardó pero logró reaccionar. El capitán Jarrod Bowen igualó el partido a los 65 con un preciso remate pierna izquierda. Este fue el primer gol que Everton ha concedido en su nuevo estadio y tan sólo el sexto que marcan los hammers en este arranque de temporada.

Everton sigue invicto en su nuevo estadio Hill Dickinson, pero no pudo aumentar la diferencia y cedió puntos dejando escapar la posibilidad de estar en puestos de competencias europeas. El resultado dejó a Everton en la novena posición con ocho puntos en seis partidos.

Lograron responder | AP

A pesar del buen arranque de Santo con el West Ham, el conjunto sigue penúltimo con tan sólo cuatro puntos obtenidos, a uno de la zona de salvación que actualmente tiene el Forest. Ahora el equipo tendrá la dura tarea de recibir al Arsenal, el segundo lugar de la tabla, la próxima jornada.

Se alistan para el Arsenal | AP