De fan a figura: La historia de Francesco Camarda y su conexión con Zlatan Ibrahimović

Con un gol a los 94 minutos, Franceso Camarda se convirtió en la figura de Lecce este domingo en la Jornada 5 de la Serie A. El joven atacante rescató el empate para su equipo contra Bologna y logró un punto importante en la lucha por no descender.

Tras eso, se hizo viral un mensaje que relaciona al atacante con AC Milan, equipo en el que actualmente milita Santiago Giménez. Fue el propio Zlatan Ibrahimovic, actualmente asesor de la directiva rossoneri, quien presumió como Camarda comenzó su andar en el futbol.

Camarda mandó un gol importante este fin de semana | INSTAGRAM: @camardafrancesco9

¿Cuál es la relación entre Camarda, Ibrahimovic y AC Milan?

El 31 de diciembre de 2019, un niño de tan solo 11 años llamado Francesco Camarda escribió una carta a su ídolo, Zlatan Ibrahimović, agradeciéndole por unirse al AC Milan. En el mensaje, el pequeño expresaba su admiración por el delantero sueco, le decía que era su héroe y que soñaba con conocerlo algún día.

Lo que Camarda no sabía en ese entonces es que esa carta no solo sería leída, sino que quedaría guardada por Ibrahimović como un recuerdo especial. Seis años después, el joven que soñaba con ser como Zlatan dio un paso trascendental en su carrera profesional.

Camarda es una joya del futbol italiano | INSTAGRAM: @camardafrancesco9

El 28 de septiembre de 2025, Francesco Camarda, ya con 17 años, convirtió su primer gol como futbolista profesional en el fútbol italiano. El tanto no solo marcó un hito personal para el delantero, sino que también despertó la emoción de Ibrahimović, quien decidió compartir el mensaje que había recibido en 2019.

Junto a la captura del texto original, el sueco publicó una frase que rápidamente se viralizó. "31/12/19: Mi nombre es Francesco Camarda. 28/09/25: Ahora todos saben tu nombre", fue el mensaje que escribió Zlatan.

Así fue el mensaje de Zlatan | CAPTURA

Una promesa que empieza a cumplir

Camarda es considerado actualmente la máxima promesa del AC Milan. Con un potencial enorme y una técnica destacada, el club decidió que lo mejor para su desarrollo era cederlo a préstamo a Lecce, un equipo de la Serie A italiana que le ofrece minutos y continuidad. En sus primeros encuentros, el delantero ya comenzó a destacar, y su gol reciente es prueba de ello.

Este inicio goleador refuerza la apuesta del Milan por su joven talento y posiciona a Camarda como uno de los nombres a seguir en el futuro cercano del fútbol europeo. El delantero de 17 años ya se enfrentó a su exequipo dos veces, en la derrota 0-2 como local en Serie A y en el descalabro 3-0 en Copa de Italia. El próximo juego será en San Siro, el 18 de enero de 2026.

Camarda se volvió viral este fin de semana | INSTAGRAM: @camardafrancesco9