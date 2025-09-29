Rivaldo revela la clave para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro en 2026

A una semana de que se haya entregado el galardón más importante en el mundo del futbol, la polémica sobre el Balón de Oro 2025 continúa; hay quienes piensan que Lamine Yamal debió haber ganado y no Dembélé, sin embargo. leyendas del balompié como lo es Rivaldo creen que la joya del Barcelona aún no es el mejor futbolista del mundo.

De acuerdo al punto de vista de Rivado, Lamine Yamal será de nueva cuenta uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro para 2026, sin embargo, para que no haya dudas y sea un ganador indiscutible tendrá que aumentar su cota goleadora.

Lamine Yamal celebra gol con el Barcelona | AP

“Creo que Lamine tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año y creo que esta temporada destacará mucho más que la pasada. Pero, por la manera que juega, creo que ganará el Balón de Oro cuando haga muchos goles y dé muchas asistencias. No sólo por cómo juega. Como ya le pasó a Cristiano Ronaldo o a Messi”, mencionó Rivaldo.

¿Raphinha merecía ganar el Balón de Oro?

Por otro lado Rivaldo también señaló una 'injusticia' que hubo con este galardón, pues desde su punto de vista, su compatriota Raphinha merecía estar más alto en la clasificación, inclusive lo propone como un justo ganador por encima de Dembélé.

"Me entristeció que Raphinha quedara quinto, por todo lo que hizo. Que no fue fácil. De esos primeros cinco jugadores fue el que más goles marcó, fue máximo goleador de la Champions…. Debería haber estado en una posición mejor o incluso haber ganado él este Balón de Oro”, declaró Rivaldo.

Raphinha fue quinto en el Balón de Oro 2025 | AP

Vini Jr. decepcionado por el Balón de Oro

Por último, Rivaldo señala que la drástica baja de juego que sufrió Vinicius Jr. esta temporada 2024-25 se debió en gran parte a la decepción que sufrió el brasileño en al quedar en segundo lugar en el Balón de Oro en octubre del 2024, pero cree que recuperará su nivel de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Vinicius bajó un poco después de la decepción con el Balón de Oro, por no haberlo ganado. Tuvo una caída, pero es un gran jugador, un jugador del que estoy seguro de que hará un gran campeonato ahora, porque enseguida ya viene el Mundial”,

Vinicus jr cayó más de 20 posiciones | AP