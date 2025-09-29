Barcelona, la gran pasión de Romario: el brasileño prefiere jugar con Argentina que con Real Madrid

La magia dentro del futbol nunca dejará de existir, así como la samba misma de los brasileños en Barcelona. Uno de los jugadores que tuvo una breve, pero significativa etapa en Cataluña fue Romario, el histórico delantero de Brasil y Campeón en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Romario da Souza Faria es uno de los mitos más grandes del futbol brasileño, además de ser uno de los goleadores más prolíficos en la historia del balompié. Pese a que su etapa como blaugrana fue corta, su recuerdo y amor por los colores son eternos, o al menos así lo reveló en una entrevista.

Romario | @90sfootball

En la pequeña charla que Romario compartió con un compatriota, el exjugador fue cuestionado sobre en qué equipos hubiera preferido jugar: Argentina o Real Madrid. Con un tono serio, pero a la vez risueño, el mítico delantero respondió que con la Albiceleste.

"Dos equipos geniales; en fin. Voy a jugar con Argentina. Soy del Barcelona hasta la muerte", comentó el histórico delantero. La respuesta dejó ciertas dudas en su entrevistador, el cual solo pudo reír y disfrutar de la presencia del astro.

A Romario le hacen elegir entre haber jugado con el Real Madrid o con la selección de Argentina.

La respuesta es cine. pic.twitter.com/H4KJgmrrRT — 𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐋𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐂𝐀𝐑𝐎 (@GloboIcaro) September 29, 2025

Su paso por Barcelona

La época de Romario en Barcelona fue en pleno auge del Dream Team de Johan Cruyff. El mítico delantero carioca llegó en 1993 y consiguió formar una dupla letal con otro atacante de cepa, Hristo Stoichkov.

En su primera temporada, Romario ganó LaLiga con Barcelona y se consagró como el máximo anotador de la competición, con 30 goles en 33 partidos. Sin embargo, como cualquier estrella fugaz, su pasó fue efímero.

Dream Team | @80s90sfootball

¿Por qué salió Romario de Barcelona?

Después del Mundial de Estados Unidos 1994, Romario se consagró como una de las más grandes figuras del futbol. Su regreso a la actividad con Barcelona fue 15 días después de la Final de la Copa del Mundo, sin embargo, no estuvo de vuelta a tiempo.

La indisciplina y diversas declaraciones de su entorno hicieron que 'Baixinho' y Cruyff rompieran su relación. El jugador carioca estuvo cinco meses más en España, aunque en enero de 1995 regresó a Brasil, con Flamengo.

Leyendas | @90sFootballUK1