Padre de Lamine Yamal sorprende con un peculiar tributo a su hijo en redes sociales

El rápido ascenso que ha tenido Lamine Yamal ha provocado que el joven futbolista de Barcelona se encuentre bajo reflectores y lupa y no solo él sino también su familia, principalmente su padre, quien se ha vuelto viral por un extraño comportamiento.

Lamine Yamal | AP

En las últimas semanas, Mounir Nasraou, padre de Lamine, ha compartido tutoriales de cocina, una faceta que ha despertado la curiosidad de sus fans. Este lunes decidió preparar su versión de nuggets de pollo, pero la verdadera sorpresa no estuvo en la receta, sino en la puesta en escena.

Mientras mostraba su cocina, la cámara enfocó un mural de Lamine que acompañaba la grabación. Junto a este, apareció un maniquí vestido con la cuarta equipación del Barcelona de la temporada pasada, lo que inmediatamente captó la atención de todos.

🤣 La SURREALISTA imagen que ha dejado el PADRE de LAMINE YAMAL con un MANIQUÍ que replica a su hijo.



Vía 'hustle_hard' pic.twitter.com/7aNkRWB1CF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2025

El gesto cobró mayor significado cuando Nasraoui se dirigió al maniquí con un emotivo mensaje dedicado a su hijo: «Te quiero mucho, hijo, papá te quiere. Tengo una sorpresa para ti, maniquí. Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente», expresó entre risas y cariño, para luego posar con el plato recién preparado.

Padre de Lamine Yamal |

No es la primera vez que Mounir Nasraoui genera polémica

El padre de Lamine Yamal ya había dado de qué hablar anteriormente por otras actitudes llamativas. Durante la ceremonia del Balón de Oro, protagonizó un polémico cántico que fue ampliamente comentado en medios y redes sociales. Además, en su propia casa tiene un mural dedicado a su hijo, el mismo que aparece justo detrás del maniquí en el video compartido esta semana, lo que refuerza su estilo provocador y siempre mediático.

Con este gesto peculiar, Nasraoui no solo volvió a sorprender a sus seguidores, sino que también reafirmó que su manera de compartir la vida va más allá del terreno de juego, combinando humor, cercanía y un inusual tributo familiar que no pasó desapercibido.