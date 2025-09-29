Malik Nabers de Giants sale en camilla contra Chargers por lesión de rodilla

Jaxson Dart y los Giants de Nueva York podrían estar sin Malik Nabers por un tiempo, y quizás el resto de la temporada.

El destacado receptor fue retirado del campo en carrito con una lesión en la rodilla derecha en el segundo cuarto de la victoria del domingo de los Giants por 21-18 sobre los Chargers de Los Ángeles.

Se teme que podría ser una lesión grave en el ligamento cruzado anterior de Nabers, lo que sería un golpe significativo para la ofensiva de los Giants.

El jugador de los Giants tuvo que salir en camilla | AP

Dart, en su primer inicio en la NFL, lanzó un pase profundo por la banda derecha —una jugada libre después de que Troy Dye de los Chargers se adelantó— hacia un Nabers que corría a toda velocidad. La pierna derecha del receptor pareció doblarse cuando intentó atrapar el pase, que resultó incompleto.

Nabers, caído en la yarda siete de los Chargers con 6:12 antes del medio tiempo, inmediatamente se agarró la pierna derecha y claramente estaba en dolor. Los entrenadores corrieron a atender a Nabers, quien había recibido el primer pase completo de Dart en la NFL más temprano en el juego.

El jugador de los Giants tuvo que salir en camilla | AP

Varios compañeros de equipo de Nabers, incluido el quarterback suplente Russell Wilson, lo rodearon antes de que lo subieran al carrito. Nabers tenía las manos sobre la cabeza mientras el carrito se alejaba rápidamente, pero luego levantó el brazo derecho para reconocer a los fanáticos de los Giants que lo animaban.

El equipo descartó a Nabers para el resto del juego en el tercer cuarto, y los Giants estaban esperando los resultados de las pruebas.

La lesión sin contacto llevó al ex receptor de los Giants, Odell Beckham Jr., a recurrir a las redes sociales para instar a la NFL a eliminar los campos de césped artificial, especialmente en el MetLife Stadium, donde jugó sus partidos en casa durante sus primeras cinco temporadas.

El jugador de los Giants tuvo que salir en camilla | AP