Con remontada incluida, Isaac del Toro gana Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 y se aferra como líder

En un tiempo de 24:57:20, Isaac del Toro se llevó la Etapa 6 de La Tirreno-Adriático 2026 superando al italiano Pellizzari. Con esto, el ciclista mexicano completa un gran actuación en uno de los circuitos más exigentes del certamen.

Isaac del Toro en el podio con el Maillot azul | AP

Una jornada nada fácil para Del Toro que tuvo que exigirse para poder rebasar a sus adversarios quienes rápidamente tomaron la ventaja, el objetivo de Isaac era alcanzarlos lo más rápido posible para no perder el liderato por diferencia de segundos.

Una batalla de estrategia y táctica, asi mismo mental para el atleta mexicano quien se logró mantener como líder favorito a pesar de las constantes presiones y desgaste físico acumulado.

Ya para el final del recorrido, el italiano Pellizzari golpeó con fuerza en la subida final, sin embargo, Isaac del Toro con todo y la fatiga logró sacar fuerzas de su interior para rebasar a su homólogo.

Una de las mejores actuaciones del mexicano que lo pone en la antesala para disputar uno de las competencias más importantes de su carrera.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

Isaac del Toro está solo a una etapa de conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera. En el caso de mantener esa ventaja en tiempo, el ciclista azteca se pone como candidato a ganar el Giro de Italia.

¿Qué necesita Isaac del Toro para llevarse el Tirrano-Adriático 2026?

Isaac del Toro en actividad en el Tirreno-Adriático 2026 l Grosby