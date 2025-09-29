NFL: ¿Cuándo y dónde ver el NY Jets vs Miami Dolphins?

Este lunes por la noche los Miami Dolphins reciben a los New York Jets en un duelo de equipos necesitados en la conferencia americana de la NFL.
Los equipos, que comparten la División Este en la Conferencia Americana, llegan a este encuentro con la necesidad de conseguir su primera victoria en la naciente campaña de la National Football League.
Los Jets cayeron en la semana 1 contra los Pittsburgh Steelers, en la dos repitieron el resultado contra los Bills de Buffalo (duelo divisional) y el fin de semana pasado cayeron cuando visitaron a los Tampa Bay Buccaneers.
Por su parte, los Dolphins también vienen de perder sus primeros tres partidos, primero frente a Indianápolis y después ante los New England Patriots y contra los Buffalo Bills, ambos encuentros divisionales.
Este partido marcará el regreso de Justin Fields a la titularidad con los Jets, Quarterback que entró al protocolo de conmoción y que se perdió el juego frente a los Buccaneers.
¿Cuándo y dónde ver el NY Jets vs Miami Dolphins?
|Día:
|Lunes 29 de septiembre
|Hora:
|17:15 hrs CDMX
|Lugar:
|Hard Rock Stadium
|Transmisión:
|ESPN, Disney+