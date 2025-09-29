¿Inicio turbulento? Guillermo Ochoa recibe impactante noticia con AEL Limassol

El arranque de Guillermo Ochoa en el futbol chipriota no ha sido el soñado. En sus primeros dos encuentros con el AEL Limassol, el portero mexicano recibió siete goles, lo que generó críticas entre la prensa local y preocupación en la afición. El mal inicio coincidió con cambios importantes en la dirección técnica del club.

El primer partido de Ochoa en Chipre fue ante el Omonia Nicosia, un duelo que terminó con derrota para el AEL y dejó sensaciones negativas en el vestidor. El guardameta mexicano, quien llegó como fichaje estrella, no pudo evitar la caída de su arco y las dudas comenzaron a instalarse rápidamente sobre el rendimiento defensivo del equipo.

Guillermo Ochoa | @julioordz10

Tras la derrota inicial y un segundo encuentro también adverso, la directiva del club tomó la decisión de destituir al entrenador italiano Paolo Tramezzani. El balance defensivo fue determinante: en apenas dos juegos, la portería de los “Amarillos” recibió siete goles, situación que aceleró la salida del estratega.

El cese de Tramezzani dejó al AEL Limassol en una etapa de transición. Durante casi una semana, el club chipriota se mantuvo sin entrenador oficial, lo que afectó la preparación del plantel. Mientras tanto, Ochoa y sus compañeros trabajaron bajo la supervisión del cuerpo técnico interino, en medio de especulaciones sobre el nuevo timonel.

Guillermo Ochoa | @julioordz10

¿Quién es el nuevo entrenador?

Finalmente, el AEL Limassol confirmó la llegada de Hugo Martins como nuevo entrenador. El portugués firmó contrato hasta el final de la temporada, con opción de extenderlo por un año más. La directiva confía en que el estratega logre estabilizar al equipo y darle solidez a una zaga que ha mostrado muchas carencias.

"La dirección del AEL, en lugar de elegir el camino fácil y contratar a un entrenador sin coste económico, optó conscientemente por la opción más exigente pero esencial, invirtiendo en la adquisición del Sr. Martins de su antiguo equipo, ya que es un entrenador prometedor, un excelente experto tanto en el futbol chipriota como en nuestro equipo", agregó el club en un comunicado.

El nuevo entrenador | @aelfc_official

Retos de Guillermo Ochoa

En Limassol, la afición esperaba que la contratación de Ochoa ayudara a consolidar al club en los primeros lugares de la liga. Sin embargo, los resultados iniciales han generado preocupación. La hinchada confía en que con la llegada del nuevo técnico el portero azteca encuentre estabilidad y pueda marcar diferencia.

El AEL Limassol tiene todavía un largo trayecto en la temporada. Con Hugo Martins al frente y Guillermo Ochoa defendiendo el arco, la misión será recuperar puntos y posicionarse en la tabla. Para Ochoa, este reto en Chipre puede convertirse en una oportunidad de demostrar que aún tiene nivel para competir al máximo nivel europeo.

El equipo de Ochoa | @aelfc_official