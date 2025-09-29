Champions League: Miles de aficionados de PSG se movilizan rumbo a Barcelona

Barcelona y PSG se reencontrarán este miércoles en un duelo que podría haber sido perfectamente la Final de la pasada Champions League. Aunque se trata apenas de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la presente edición, el partido genera un interés descomunal entre los aficionados y en los medios deportivos europeos.

El balón rodará a las 21:00 horas (tiempo local) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, escenario provisional del Barça mientras avanzan las obras del Spotify Camp Nou. Pese a no tratarse de una eliminatoria directa, el partido ha sido catalogado como uno de los grandes atractivos de esta fase y en particular de esta fecha.

El actual campeón de Champions enfrentará un duelo complicado | AP

El encuentro no solo tendrá a dos de los clubes más poderosos del continente, sino que también significa el regreso de Luis Enrique a Barcelona. El técnico asturiano, que fue campeón de Europa con el Barça en 2015, volverá al banquillo local que tantas alegrías le dio, aunque ahora como rival.

El PSG no estará solo: 2.700 aficionados viajarán a Barcelona

Desde Francia ya se anticipa una movilización masiva de seguidores del club parisino. Según informó el diario Le Parisien, se esperan 2.700 hinchas del PSG en las gradas del estadio para acompañar a su equipo en este esperado duelo europeo. Esa cifra representa el máximo aforo permitido para la afición visitante en partidos de Champions League.

Se espera una gran presencia de afición parisina | AP

Se trata de una presencia significativa que asegura que el PSG contará con un respaldo notable en las tribunas, incluso en territorio culé. La expectativa es alta, tanto por lo deportivo como por el ambiente en las gradas.

Partido declarado de "alto riesgo" por las autoridades

Días atrás, la Comisión Permanente de la Comisión Nacional contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte decidió clasificar este encuentro como de "alto riesgo". Esta etiqueta no es casual: implica un refuerzo en las medidas de seguridad, controles de acceso más estrictos y una mayor separación entre las aficiones dentro del estadio.

Luis Enrique volverá a Barcelona | AP

Aunque no se han registrado incidentes previos entre ambas hinchadas, la intensidad del partido y el volumen de seguidores visitantes han llevado a las autoridades a extremar precauciones. El objetivo es claro: garantizar que el espectáculo se desarrolle con total normalidad dentro y fuera del campo.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Barcelona vs PSG?

El compromiso de este miércoles 1° de octubre está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones podrán seguirse únicamente por medio de la suscripción a Caliente TV.

PSG visitará a Barcelona este miércoles | AP