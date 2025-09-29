¿La falla del año? Noruega se pierde increíble oportunidad en su debut mundialista ante Nigeria

La Copa Mundial de Chile Sub-20 dejó varios momentos a seguir en sus primeros partidos. Uno de los más impresionantes quedó en la memoria de los aficionados de Noruega y Nigeria, quienes presenciaron la increíble falla de Gustav Nyheim, delantero de los nórdicos.

Ola Visted realizó una gran jugada por la banda derecha, cerca de la media hora de juego. El mediocampista que milita en el Varhaug -equipo de su país- mandó un gran centro después de que dejó atrás a tres jugadores africanos.

¡El oso del torneo! Gustav Nyheim falla solo frente a la portería pic.twitter.com/75xnBBUgHM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 29, 2025

Nyheim, jugador del Molde, recibió el balón a menos de un metro de la raya de gol y sin arquero, sin embargo, su remate de primera se marchó por encima del travesaño. Ni el futbolista nórdico, ni los aficionados en el Estadio Fiscal de Talca creyeron lo que pasó.

Pese al increíble falló del delantero, Noruega logró llevarse los primeros tres puntos ante Nigeria. El primero y único gol del partido cayó al minuto 9, cortesía de Rasmus Holten por la vía del penal.

Otro fallo noruego en competiciones este año

En el Mundial de Clubes, en el debut del Atlético de Madrid, otro jugador noruego se llevó los titulares para mal. Alexander Sørloth, delantero noruego, dejó escapar una gran oportunidad muy similar a la de Gustav Nyheim, lo que le costó el partido a los Colchoneros.

El noruego tuvo la oportunidad de descontar el marcador ante Paris Saint-Germain, pero su remate se fue por los cielos de Pasadena. La falla condenó al fracaso posterior de los Rojiblancos, quienes quedaron fuera de primera ronda.

Sørloth | AP

¿En qué grupo está Noruega?

Los noruegos comparten grupo en la Copa del Mundo con sus similares de Nigeria, Colombia y Arabia Saudita. Al momento, tanto los Cafetaleros como los Árabes empatan sin goles.

La victoria de los europeos sobre los africanos fue una de las grandes campanadas en primera ronda, pues las Águilas Verdes siempre son de las favoritas en los Mundiales Juveniles.

