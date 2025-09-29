Eduardo Arce sin reproches a México tras empate ante Brasil: “Nunca bajaron los brazos”

La Selección Mexicana inició su camino en el Mundial Sub-20 con un empate agónico a dos tantos ante Brasil, celebrado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, gracias a un oportuno cabeceo de Diego Ochoa.

El conjunto mexicano se había adelantado en el marcador; sin embargo la Canarinha reaccionó y logró remontar en la segunda parte ante un cuadro mexicano que siempre mostró ímpetu y buen despliegue de futbol tanto que fue reconocido por su entrenador.

México Sub-20 l AP

Tras el encuentro Eduardo Arce, DT del representativo Tricolor, habló para TUDN y destacó el juego desarrollado por sus dirigidos asegurando que de intensidad y deseo no carecieron sobre el arco de los sudamericanos.

“Un partido muy competido, sabíamos que podíamos tener la iniciativa del juego, de intentar (generar) más opciones en su arco. nos encontramos con dos llegadas al área y producción (de anotaciones). Sabemos de la calidad que tienen, pero el grupo no baja los brazos e insistió hasta encontrar el empate”, resaltó Arce.

Eduardo Arce l AP

El entrenador del conjunto Sub-20 destacó su idea que tiene planteada para este Mundial y no dudó en resaltar lo que busca mostrar con su equipo dentro de los siguientes encuentro: “Combativo, intenso, que quiere la pelota, un equipo que buscará el arco rival”.

¿Cómo fue el empate de México ante Brasil?

La Selección Mexicana inició su andar en el Mundial Sub-20 ante Brasil, el cuadro de Eduardo Arce se adelantaría en los primeros 10 minutos por conducto de Alexéi Domínguez; sin embargo, al 21’ Rafael Barbosa Coutinho empataría el encuentro.

Para la segunda parte, seguirían las emociones y al 76’ Luigi haría realidad la remontada con una jugada que terminó por inventarse una certera definición dentro del área chica y cuando ya parecía que se llevaban la victoria Diego Ochoa con potente remate sentenciaría el empate a dos.

Empate entre Brasil y México l AP

La figuras de México

El Tri llega a este certamen con grandes ilusiones gracias a sus figuras entre las que resaltan Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana; además de Elías Montiel y Obed Vargas, este último futbolista que milita en el Seattle Sounders.

México en el Mundial Sub-20