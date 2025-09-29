Extécnico de León ya tiene nuevo equipo en grande de Sudamérica

De México a Paraguay. El antiguo entrenador de León de la Liga MX, Jorge Bava, ya firmó un nuevo equipo al firmar con Cerro Porteño, uno de los grandes de Sudamérica. El estratega se unió a su segundo equipo del año tras haber dejado a Independiente de Santa Fe este mismo mes.

Cinco días después de haber dirigido su último partido en el futbol colombiano, Bava fue presentado con su nuevo equipo. El estratega uruguayo dejó a Independiente la semana terminando una unión de cinco meses en los cuales dirigió 32 partidos para 14 victorias, 10 empates y ocho derrotas.

Dejó Colombia | IMAGO7

Llega a Cerro Porteño

La noticia ya se había dado a conocer en las últimas semanas. A pesar de haber encontrado éxito en Colombia al ganar la liga local el pasado 30 de junio venciendo a Independiente de Medellín en la Final, el estratega decidió no continuar con el equipo para llegar a Paraguay.

La noticia se dio a través de múltiples publicaciones en redes sociales. "Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero, ¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava", escribió el conjunto argentino en su primera publicación acompañada de una foto del DT vistiendo los colores del club.

Además, se compartió un video en el que Bava lanzó sus primeras palabras en su nuevo equipo. "Soy Jorge Bava, nuevo entrenador de Cerro Porteño y ya estoy en el Bario", expresó el uruguayo. Finalmente, se mostró cómo ya tuvo su primera sesión de entrenamiento con sus jugadores.

Se unió a Cerro Porteño | X

¿Cómo le fue en México?

A demás de su paso en Colombia, Bava también tuvo acción en México al dirigir a León en el 2024. El estratega Charrúa llegó a la Fiera de cara al Clausura 2024 en el cual sumó siete triunfos, siete derrotas, tres empates y no logró clasificar a Liguilla.

En la siguiente temporada sólo dirigió ocho partidos, seis de liga y dos de Leagues Cup. Bava se despidió en la Jornada 6 del Apertura 2024 sin conocer la victoria sumando cuatro derrotas y cuatro empates.

Dirigió a León | IMAGO7

Ahora Bava y Cerro Porteño se alistan para enfrentar la Jornada 15 del Clausura de Paraguay en la cual se medirán al Deportivo Recoleta, con miras a colocarse primeros de la clasificatoria superando a Guaraní quienes, de momento, lideran el torneo.

Busca campeonar en Paraguay | X