FIFPRO lanza alerta por Lamine Yamal: "Exigencias alarmantes ponen en riesgo su carrera"

El sindicato global de futbolistas planteó su preocupación sobre el bienestar de Lamine Yamal, la juvenil estrella del Barcelona, advirtiendo de las “alarmantes” exigencias a las que se enfrenta a tan temprana edad. El internacional español de 18 años ya es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo y ha batido una serie de récords desde que irrumpió cuando apenas tenía 15 años.

Sin embargo, el sindicato FIFPRO cree que la carga de trabajo impuesta a Yamal podría poner en riesgo su "desarrollo y bienestar a largo plazo". Según un estudio publicado el lunes por FIFPRO, el delantero suma 130 participaciones con el primer equipo azulgrana a los 18 años, superando con creces las estadísticas de otros jóvenes prodigios del pasado.

Yamal regresó recientemente de una lesión | AP

Récords y preocupaciones por la carga de trabajo

En comparación, el español Andrés Iniesta llevaba 40 apariciones a esa edad. Gavi, su actual compañero en el Barcelona, tenía 60. "Es ciertamente alarmante", dijo Darren Burgess, presidente de la red de asesoría de alto rendimiento de FIFPRO. Dijo que los jugadores todavía están creciendo y desarrollándose hasta los 24 y 25 años.

"Exponerlos a una carga excesiva en ese momento es casi seguro exponerlos a un mayor riesgo de lesiones", advirtió. Lamine se convirtió en el jugador más joven en consagrarse campeón de la Eurocopa a los 17 años. Fue el jugador más joven en anotar en la liga española, el internacional más joven de España y el más joven en sumar 100 apariciones con el Barcelona.

Yamal y Lewandowski en un festejo de gol | AP

Recibió la semana pasada el trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo por segundo año consecutivo. Pero en su último informe de “Monitoreo de Carga de Trabajo de Jugadores”, FIFPRO destaca a Yamal como un ejemplo de las exigencias que enfrentan los futbolistas modernos. El sindicato quiere mayores salvaguardias, incluyendo descansos garantizados en la temporada baja.

Comparaciones con otros deportes y reformas necesarias

Señala al baloncesto y al beisbol como deportes que proporcionan tiempos de recuperación suficientes entre temporadas. El informe indica que algunos de los mejores futbolistas europeos pueden tener apenas tres semanas de descanso. En comparación, un finalista de la NBA tiene 14 semanas y uno de Grandes Ligas de beisbol cuenta con el mismo período.

Chris Wood, jugador de la Premier League, cree que más tiempo de descanso en el futbol podría permitir carreras más largas, como la de LeBron James, que a sus 40 años sigue activo en la NBA. "Muestra que otros deportes obviamente tienen su descanso y tiempo de inactividad mucho más, lo cual es excelente para el cuerpo e incluso mejor para el lado mental del deporte. Y muestra que los atletas podrían potencialmente jugar más tiempo en su carrera", comentó.

Lamine presumiendo fu trofeo de mejor jugador joven | AP

“Hemos tenido un par de futbolistas que pueden llegar a los 40 como Cristiano Ronaldo, pero te gustaría verlo más a menudo y nunca se sabe con ese período de descanso podría potencialmente suceder en el futuro”, agregó. Este es el primer informe de monitoreo de FIFPRO desde la expansión de la Liga de Campeones y el nuevo Mundial de Clubes. Su división europea y varias ligas nacionales presentaron una queja formal contra la FIFA por su gobernanza y toma de decisiones.

El informe cita a jugadores como Luka Modric, Federico Valverde y Fabián Ruiz por jugar más de 70 partidos la temporada pasada. Dice que 55 partidos son carga excesiva y de 40 a 54 es alta. "Para que el futbol proteja a sus activos más valiosos, los jugadores, se necesita una reforma", manifestó Burgess.

El juvenil de 18 años fue autor de una asistencia ante Real Sociedad | AP

"Establecer estándares mínimos tanto para el descanso como para la preparación de pretemporada no debilitaría el juego, lo fortalecería al asegurar que aquellos en el campo estén en forma, disponibles y capaces de rendir al máximo". "Otros deportes han demostrado que es posible salvaguardar la recuperación. El futbol debe seguir su ejemplo", subrayó. FIFPRO también cree que se requerirán mayores protocolos para hacer frente al calor extremo.