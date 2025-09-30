Con hat-trick de Kylian Mbappé, Real Madrid golea con 'manita' a Kairat

Diez minutos tardó Real Madrid en adaptarse al Estadio Central de Pavlodar, en Kazajistán. Pero una vez superado el cuarto de hora, los Merengues se adueñaron del control del partido y le propinaron a Kairat su segunda goleada en la Temporada 2025-26 de la Champions League.

El equipo debutante comenzó intenso el partido y con un pelotazo largo en el primer minuto lanzaron una declaración de intenciones. Pero la inexperiencia de sus jugadores, además de la evidente diferencia en cuanto a planteles, terminaron por pesar y los kazajos no pudieron evitar la derrota 5-0, con Kylian Mbappé como principal figura.

Real Madrid fue muy superior en su visita | AP

El delantero francés marcó un hat-trick en el compromiso de este martes, cuarto como futbolista merengue y también cuarto en el certamen de la UEFA; de los otros tres dos fueron con PSG. También anotaron Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, ya en los minutos finales cuando el encuentro estaba definido.

Un segundo tiempo contundente para Real Madrid

Después del inicio fuerte de Kairat, Sherkhan Kalmurza se equivocó en su salida y se llevó por delante a Franco Mastantuono, por lo que el silbante no dudó en sancionar la pena máxima. Mbappé no perdonó desde los once pasos y al 25' puso el 0-1, marcador que Kairat logró mantener hasta el descanso.

Kairat solo soportó un tiempo | AP

No obstante, en la reanudación el equipo local se desmoronó. Tras un servicio largo de Thibaut Courtois, Mbappé amplió la ventaja al 62'. Siete minutos más tarde Kairat tuvo la oportunidad de acortar distancias desde los once pasos por una falta de Dani Ceballos sobre Valeriy Gromyko, pero tras la revisión en el VAR se revirtió la decisión.

A partir de ese momento los kazajos no reaccionaron. El tercer gol de Kylian al minuto 73 con asistencia de Arda Güler, cuatro minutos después del minuto no sancionado, y ya en la fase final del compromiso, Camavinga con pase de Rodrygo y Brahim con asistencia de Gonzalo García finiquitaron la goleada.

Mbappé fue la figura del compromiso | AP

¿Cuándo juega de nuevo Real Madrid en Champions League?

Para la Jornada 3 del torneo continental, los Merengues regresarán al Estadio Santiago Bernabéu y recibirán a la Juventus. Será un choque entre potencias europeas con un largo historial, en el cual su más reciente enfrentamiento fue en los Octavos de Final del Mundial de Clubes, partido que ganó el club blanco 1-0 con gol de Gonzalo.

En cuanto a Kairat repetirá como local en el Ortalyq stadıon, ahora contra Pafos. Como el club chipriota es otro de los debutantes en Champions League esta temporada, será una buena oportunidad para que los dirigidos por Rafael Urazbakhtin sumen al menos un punto en la Fase de Liga.

Real Madrid cumplió con los pronósticos y goleó en Kazajistán | AP