¿Te llegó el mail del sorteo? Este 1 de octubre comienza la venta de boletos del Mundial 2026

La Copa del Mundo del 2026 se acerca, faltan 260 días para que el balón ruede en la cancha del Estadio Azteca y los boletos para los juegos del siguiente mundial ya están listos para salir a la venta.

Hace un par de semana, mediante la página de la FIFA, comenzó el registro para la compra de boletos para el Mundial del siguiente año, primero tenías que registrarte en un sorteo donde, si salías sorteado, podías acceder a la siguiente etapa, que es la venta de boletos.

La afición mexicana es la más numerosa en Mundiales | AP

El pasado lunes 29 de septiembre, comenzaron a llegar los correos electrónicos para los afortunados que podrán comprar boletos para la Copa del Mundo, la cual se inaugurará en la cancha del Estadio Azteca, el cual continúa en remodelación.

Afortunadamente, para los aficionados que no se registraron en esta fase, habrá un par de oportunidades más para que puedan conseguir boletos para la Copa del Mundo, las cuales serán a finales del mes de octubre y a principios del mes de diciembre.

El Akron también será sede de la Copa del Mundo | MEXSPORT

¿Cuándo empieza la venta de boletos de la primera ronda de registro?

La venta de boletos, para los aficionados que se registraron a principios de septiembre, comenzará este miércoles 1 de octubre, los afortunados seleccionados recibieron un día y una hora en específico para poder comprar sus entradas.

Es importante mencionar que solo podrás comprar cuatro boletos por juego, eso sí, puedes escoger 10 partidos (sin importar la ronda) para comprar tus boletos.

Así marchan los trabajos de remodelación en el Azteca | MEXSPORT

Fechas importantes para la compra de boletos

Si no fuiste seleccionado en esta primera ronda de registros, no te preocupes, habrá un par de oportunidades más y aquí te dejamos las fechas, para que estés al pendiente.

Segunda fase (27 al 31 de octubre): Al igual que la primera fase, contará con un registro previo y una selección aleatoria, los ganadores recibirán un correo de confirmación junto con la fecha y hora específica para comprar sus boletos, que sería entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase (Después del 5 de diciembre): Esta fase será por selección aleatoria y comenzará unos días después del sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Aquí, los aficionados podrán solicitar sus boletos para los partidos de la Fase de Grupos.

Venta por orden de llegada (2026): Cerca del comienzo de la Copa del Mundo, se habilitará una venta de boletos restantes, como dirían en el barrio, como vayan llegando.