¡Cada vez falta menos! Así van los avances en las tribunas en el Estadio Banorte

Faltan 256 días para que un balón de la Copa del Mundo ruede, por tercera vez en la historia, en la cancha del Estadio Azteca, mientras eso ocurre, el Coloso de Santa Úrsula sigue en remodelación y cada día que pasa está más cerca de quedar listo.

En redes sociales, específicamente en la cuenta de X de Estadios de México, se han compartido imágenes donde se ve la nueva tribuna del estadio ubicado en la Calzada de Tlalpan, donde también se aprecia el nuevo túnel de los vestidores.

Así marcha la remodelación en el Azteca | @IMAGO7

Otra de las adecuaciones que se aprecian en las imágenes, es el cierre de la tribuna donde anteriormente estaban los vestidores, además de que ya se está trabajando en los accesos del inmueble.

Recientemente, hay imágenes en donde se ha comenzado a trabajar en el exterior del inmueble, aunque todavía no se instalan los paneles led que están pensados para la fachada del Azteca.

Así se ven las obras en el Estadio Azteca | @MXESTADIOS

¿Cuántos partidos se jugarán en el Estadio Azteca?

En el Coloso de Santa Úrsula se jugarán tres partidos de fase de grupos, un partido de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final, mismo que podría jugar la Selección Mexicana de Futbol si clasifica como primer lugar de su grupo.

El Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la tercera vez que el Estadio Azteca reciba el primer partido de una Copa del Mundo.

Así se ven las obras en el Estadio Azteca | @MXESTADIOS

¿Cuándo se reinaugurará el Estadio Azteca?

Todo indica que el Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo mes de marzo, durante la primera Fecha FIFA del siguiente año, los reportes apuntan a que México sostendrá un partido amistoso contra Portugal.

Además de este partido, la Selección Mexicana podría tener un encuentro ante Francia, aunque ese juego se estaría jugando en Estados Unidos.