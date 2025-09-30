Deco desea renovar a Frenkie de Jong: “Es un jugador fundamental para el proyecto”

El Barcelona de Hansi Flick ha iniciado nuevamente con el pie derecho esta temporada, una campaña en la que busca refrendar el título conseguido hace unos meses, y por ahora ya visualizan hacia futuro mantener a los pilares, entre ellos a Frankie de Jong.

Frenkie de Jong l FCBarcelona

El director deportivo, Ander Lusi de Souza, del conjunto Blaugrana, resaltó la plantilla que han conformado, con llegadas y jugadores que continúan en el plantel, y ahora apunta a extender el contrato del mediocampista neerlandés.

“Estamos hablando. Frenkie está disfrutando mucho de estar aquí. La madurez a todos los niveles, con la familia, en el equipo… si eres un jugador con carácter, no solo quieres quedarte por estar en Barcelona, sino porque quieres competir por títulos y él ve que puede competir por títulos”, expresó el directivo en entrevista con Mundo Deportivo.

Deco aseguró que De Jong quiere permanecer en el club: “Ve esto y quiere seguir aquí. En el club y los próximos años, así que creo que lo sacaremos adelante”, asimismo afirmó que ve cerca la extensión de contrato: “Sí, lo veo”.

El histórico Frenkie de Jong l FCBarcelona

Frenkie de Jong esta temporada

Frenkie de Jong, de 28 años, ha sumado seis juegos disputados en la presente temporada con el FC Barcelona, acumulando un total de 465 minutos; cinco juegos de LaLiga y uno de Champions League, produciendo una asistencia.

En el más reciente duelo de los catalanes el mediocampista completó todo el partido ante la Real Sociedad de San Sebastián, enfrentamiento que sacaron los tres puntos para afianzarse en el liderato tras la caída del Real Madrid ante el Atleti.

250 partido de Frenkie de Jong con el Barça l FCBarcelona

¿Cuáles son los números de Frenkie de Jong?

El neerlandés que llegó en 2019 contabiliza un total de 182 juegos, en todas la competencias, destacando con 19 goles y 24 asistencia, ganándose el amor de la afición que pese a no ser un ídolo suele ser cumplidor con su trabajo dentro de la cancha.

Además de su constancia con el equipo Culé también ha sido un referente con la Selección de los Países Bajos, donde acumula 60 juegos con la selección absoluta desde su debut en 2018 y teniendo todo el proceso en las inferiores del combinado neerlandés.

Barcelona contra Atleti l FCBarcelona