Frenkie de Jong sobre su salario en Barcelona: 'No es cierto que cobre 37 millones'

El centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, ha salido al paso de las informaciones que circulan sobre su salario y su recuperación tras la lesión de tobillo que sufrió el pasado mes de abril.

El jugador neerlandés ha negado tajantemente que su sueldo sea de 37 millones de euros, además de rechazar las insinuaciones de que habría estado “de vacaciones” durante su rehabilitación.

“No es cierto que cobre 37 millones. Esa cifra está muy por encima de lo que realmente gano”, afirmó en una entrevista para los medios oficiales del club catalán. “Algunos dicen que estoy ganando mucho dinero, que no quiero operarme y que estoy de vacaciones sin entrenar, pero la realidad es muy diferente. He estado en un proceso de recuperación, que ha sido muy duro”, agregó el futbolista.

De Jong también habló en detalle sobre la complicada rehabilitación de su lesión en el tobillo derecho, sufrida durante el Clásico contra el Real Madrid el 22 de abril en el Santiago Bernabéu.

“Ha sido un proceso muy duro”, confesó, destacando que tanto él como el club coincidieron en que no operarse era la mejor opción.

“Durante mi recuperación me he mantenido en silencio. No es cierto que el club quisiera que me operara y que yo me negara. Todo el personal médico del club y yo estábamos de acuerdo en que lo mejor era evitar la cirugía”, explicó De Jong.

“Después de sufrir tres lesiones en el mismo tobillo, pasé por un pequeño trauma mental, pero poco a poco voy recuperando la confianza para golpear el balón con fuerza y competir en los duelos”, concluyó el jugador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿El nuevo Messi? Presumen nueva joya del Barcelona en La Masía